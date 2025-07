Und weiter: "Das lasse ich nicht an mich herankommen, da bekommst du eine dicke Haut. Uli Hoeneß lebt nach wie vor in seiner Welt und hat immer noch nicht verstanden, dass sich nicht nur der Fußball, sondern auch das Business weiterentwickelt hat."

Entsprechend müssten die Münchner sich auch bei Woltemade nicht über eine hohe Ablöseforderung wundern: "Ein Spieler wie Woltemade hat seinen Preis, er hat noch drei Jahre Vertrag in Stuttgart, ist DFB-Pokalsieger, Nationalspieler und hat seinen Wert als Torschützenkönig bei der U21-EM erneut untermauert. Zudem wirbt die internationale Konkurrenz um ihn – und auch der VfB und sein Neffe Sebastian will ihn nicht verkaufen. Zudem ist Stuttgart inzwischen finanziell so aufgestellt, dass es keinen Zwang mehr gibt, Spieler wie ihn zu verkaufen."

Matthäus kritisiert Transferpolitik des FC Bayern

Einmal in Schwung, holte Matthäus noch weiter aus gegen die Ausführungen des Bayern-Patrons: "Uli Hoeneß lebt in seiner eigenen Welt. Er ist womöglich, was den Transfermarkt betrifft, nicht mehr auf Stand. Bayern München will einen Spieler, der nun eben diesen Markt hat. Zur Erinnerung: Der FC Bayern hat für Lucas Hernandez 2019 schon 80 Millionen Euro ausgegeben."

Der Rekordmeister sei selbst schuld, dass er nun für Woltemade einen hohen Preis bezahlen zu müsse: "Hoeneß sollte intern aufarbeiten: Wieso hat der FC Bayern mit seinen Scouts Woltemade nicht früher entdeckt, wieso ist man erst jetzt auf ihn aufmerksam geworden. Mit Woltemade haben die VfB-Verantwortlichen einen deutlich besseren Job gemacht."

Die Münchner hingegen müssten sich laut Matthäus an die eigene Nase fassen: "Der FC Bayern hat stattdessen Joao Palhinha für 50 Millionen Euro geholt, der bisher nur ein Ergänzungsspieler ist, selbst in unwichtigen Spielen kaum zum Einsatz kommt. Das sind die Probleme, die Hoeneß bekämpfen sollte."

Von einer möglichen Anzeige wegen Beleidigung nach der Hoeneß-Attacke wolle Matthäus jedoch absehen: "Das bringt mir nichts, das bringt dem FC Bayern nichts und würde weitere Schlagzeilen produzieren."

Zum Abschluss sagte der "Sky"-Experte ironisch: "Beim VfB habe ich mich natürlich schon offiziell entschuldigt …"