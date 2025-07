Der FC Bayern München liefert in den USA ab. Das wird in diesen Wochen auch speziell von Max Eberl erwartet. Der Sportvorstand hat noch einen Berg voll Arbeit vor sich, viele Baustellen begleiten ihn in diesem ungewöhnlichen Fußball-Sommer. Die Klub-WM könnte da durchaus für positive Nebeneffekte sorgen.

Von Marcus Giebel

Sportlich ist der FC Bayern München aktuell auf Kurs. Nach dem überzeugenden 4:2 über Flamengo Rio de Janeiro im Achtelfinale der Klub-WM bleibt der zweite Titel der Saison nach der Meisterschaft weiter greifbar.

Auch wenn im Viertelfinale am Samstagabend (ab 17:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) mit Champions-League-Sieger Paris St. Germain die wohl größtmögliche Hürde zu überwinden ist.

Solche Aussichten können durchaus aufs Gemüt schlagen. Aber sicher nicht beim Rekordmeister, der für diese Spiele der Spiele gemacht zu sein scheint.

Die größten Herausforderungen sind für den FC Bayern gerade gut genug. Dass Max Eberl nach dem jüngsten Sieg nicht als Ausbund von Vorfreude vor die Mikrofone trat, hatte denn auch keineswegs mit dem kommenden Gegner zu tun.

Sondern mit anderen Aufgabenbereichen, die in den wärmsten Monaten umso mehr die Aufmerksamkeit des Sportvorstandes erfordern. Und bei denen sich die Münchner weniger auf Kurs befinden.