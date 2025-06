So verfolgt ihr bei der FIFA Klub-WM 2025 das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Boca Juniors live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

+++ Update: 21. Juni, 5:05 Uhr: Olise kontert Boca-Ausgleich spät +++ Der FC Bayern München gewinnt gegen die Boca Juniors verdient mit 2:1, erreicht vorzeitig und als erste Mannschaft in diesem Turnier das Achtelfinale. Über weite Strecken war der Deutsche Meister die deutlich bessere Mannschaft, versäumte es aber bereits in der ersten Hälfte, für klarere Verhältnisse zu sorgen. Das knappe 1:0 erwies sich in der Tat als tückisches Ergebnis. Nach etwa einer Stunde verlor der Bundesligist so ein wenig die Kontrolle, die Argentinier kamen besser zur Geltung. Zunächst spielte Boca in der Vorwärtsbewegung zu ungenau, doch dann führte ein Konter doch zum Ausgleich. Die Münchener benötigten in der Folge ein wenig, um wieder in Fahrt zu kommen, mussten den verletzungsbedingten Ausfall von Jamal Musiala verkraften. Letztlich entschied Michael Olise per trockenem Abschluss aus 15 Metern das Spiel.

+++ Update: 21. Juni, 3:49 Uhr: Kane bringt Bayern in Front, VAR verhindert Olise-Kunststück +++ In einer hitzigen ersten Halbzeit übernimmt Bayern nach holpriger Anfangsphase die Spielkontrolle und jubelt dank eines direkten Ecken-Treffers von Michael Olise in der 8. Minute, doch der VAR interveniert wegen eines Foulspiels von Serge Gnabry an Boca-Torhüter Agustin Marchesin, so nimmt der iranische Schiedsrichter Alireza Faghani das Tor zurück. Der FCB bleibt aber die klar bessere Mannschaft und geht nach 18 Minuten durch den ersten Treffer von Harry Kane bei der Klub-WM dann doch in Front. In der Folge hat Kingsley Coman wenig später das 2:0 auf dem Fuß, der Offensiv-Star verpasst eine Gnabry-Hereingabe vor dem leeren Tor allerdings kläglich. Bayern hatte durch Olise nach knapp 30 Minuten eine weitere Chance zu erhöhen, doch Marchesin rettete stark im eins gegen eins. Anschließend wurde Boca erstmals gefährlich, zwei Abschlüsse waren aber zu zentral, so war Neuer zur Stelle. Hier geht's zum Liveticker

+++ Update, 21. Juni, 02:00 Uhr: Die Aufstellungen +++ Mittlerweile ist zumindest klar, dass Ex-Weltklasse-Stürmer Edinson Cavani gegen den deutschen Rekordmeister ausfällt. Den mittlerweile 38-jährigen Uruguayer plagt eine Wadenverletzung. Im Vergleich zum 10:0 gegen Auckland wechselt Vincent Kompany sein Team auf drei Positionen. Konrad Laimer läuft für Sacha Boey auf, Leon Goretzka ersetzt Aleksander Pavlovic und Serge Gnabry startet statt Thomas Müller. FC Bayern: Neuer - Laimer, Tah, Stanisic, Guerreiro - Kimmich, Goretzka - Olise, Gnabry, Coman - Kane Boca Juniors: Marchesin - Blanco Leschuk, Costa, Di Lollo, Advincula - Battaglia, Belmonte - Zenon, Carlos Palacios, Velasco, Miguel Merentiel

FC Bayern vs. Boca Juniors jetzt live: Im TV, Livestream und Liveticker Für den FC Bayern München begann die FIFA Klub-WM 2025 mit einem wahren Tor-Festival. Mit 10:0 entschied der deutsche Rekordmeister seine Auftaktpartie gegen Auckland City für sich. FIFA Klub-WM live: FC Bayern München vs. Boca Juniors hier im kostenlosen Livestream Mit Boca Juniors wartet auf die Mannschaft von Vincent Kompany am 2. Spieltag nun eine wohl deutlich schwierigere Aufgabe. Die Südamerikaner erkämpften sich in einer hitzigen Partie gegen Benfica ein 2:2, könnten mit einem Sieg gegen den FCB also einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.

Die Ausgangslage für die Bayern ist völlig klar. Bei einem Sieg ist der Einzug in die nächste Runde perfekt. Vincent Kompany freut sich allerdings auch noch aus einem anderen Grund auf das Spiel, wie der Belgier vor der Partie verriet: "Traditionsverein aus Europa gegen Traditionsverein aus Südamerika. Es wird besonders sein." So verfolgt ihr das Vorrunden-Spiel bei der FIFA Klub-WM 2025 zwischen dem FC Bayern München und Boca Juniors live im Free-TV, Livestream und im Liveticker.

FC Bayern vs. Boca Juniors jetzt live: Wann ist Anstoß bei der FIFA Klub-WM 2025? Spiel: FC Bayern vs. Boca Juniors

Wettbewerb: FIFA Klub-WM 2025, Gruppenphase

Datum: Samstag, 21. Juni 2025

Uhrzeit: 03:00 Uhr

Austragungsort: Hard Rock Stadium (Miami)

FC Bayern vs. Boca live: Läuft die FIFA Klub-WM im Free-TV? Ja. Das Spiel wird im Free-TV in SAT.1 übertragen. Das "ran Sat.1 Fußball"-Team berichtet ab 02:45 Uhr.

Bayern - Boca Juniors heute live: Wo gibt es einen Livestream? Einen kostenlosen Livestream gibt es auf Joyn und ran.de.

FIFA Klub-WM 2025: Wo gibt's einen Liveticker zu FCB - Boca Juniors? Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

FC Bayern München vs. Boca Juniors live: Übersicht zur Übertragung der FIFA Klub-WM Paarung: FC Bayern vs. Boca Juniors

Datum und Uhrzeit: 21. Juni 2025, 03:00 Uhr

Trainer: Vincent Kompany (FC Bayern), Miguel Ángel Russo (Boca Juniors)

Free-TV: SAT.1

Livestream: Joyn, ran.de

Liveticker: ran.de, ran-App