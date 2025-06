FIFA Klub-WM: Jamal Musiala nach Verletzung wieder im Training

Jamal Musiala wieder im Training

Am Sonntag aber gab es erfreuliche Nachrichten zu vermelden: Musiala nahm laut "Sky" am Vormittag (Ortszeit) am Mannschaftstraining teil. Damit dürfte sein Einsatz im Gruppenfinale gegen Benfica Lissabon am Dienstag (ab 20:15 live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App) nicht gefährdet sein.

Der 22-Jährige war gerade erst aus einer Verletzung zurückgekehrt und gab gegen Auckland City sein Comeback nach mehrmonatiger Pause.