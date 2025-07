Pure Enttäuschung bei Jobe Bellingham

Trainer Niko Kovac betonte: "Wir alle haben gesehen, dass er sehr enttäuscht war. Ihm war nicht bewusst, dass die zweite Gelbe direkt eine Sperre nach sich zieht."

Jobe Bellingham war in der 28. Minute in einem Zweikampf mit Monterreys Nelson Deossa zu spät gekommen, seine erste Gelbe Karte hatte der 19-Jährige in der Gruppenphase beim 1:0 gegen Ulsan HD aus Südkorea gesehen. Bellingham hatte sich bei der Klub-WM nach seinem Wechsel nach Dortmund Anfang Juni direkt zur Stammkraft entwickelt, nach seinem Debüt im ersten Gruppenspiel gegen Fluminense stand er in jedem Spiel in der Startelf.