Pele (Cosmos New York)

Die längste Zeit der überaus erfolgreichen Karriere spielte der beste Fußballer des 20. Jahrhunderts für den FC Santos in Brasilien. Erst im Herbst seiner Laufbahn ging Pele in die USA und spielte an der Seite von Franz Beckenbauer für Cosmos New York. Bis heute wird seine damalige Rückennummer 10 nicht mehr vergeben. Kurios: Beim FC Santos war eine solche Maßnahme nie ein Thema.