… seinen Weg zum Auckland City FC: "Ich habe in Deutschland mehr oder weniger vom Fußball gelebt, habe, nachdem ich meine Karriere relativ frühzeitig beendet habe, mir mein Studium durch Anstellungen als Torwarttrainer finanziert. Und als das Studium fertig war, hatte ich nochmal Lust, die Welt zu sehen, so wie ich das schon vor dem Studium gemacht habe und dabei in Australien eine richtig gute Fußball-Erfahrung hatte. Und so bin ich nach Neuseeland und nachdem es da einige Anlaufschwierigkeiten gab, habe ich die richtigen Leute getroffen und an der richtigen Stelle gute Arbeit geleistet. Über einen kleinen Umweg bin ich dann zum Auckland City FC gekommen. Wir haben zueinander gefunden, weil die Zeit gepasst hat und nicht so viele Torwarttrainer in Neuseeland vorhanden sind. Die Philosophie hat gestimmt und die Gespräche liefen gut. Seit Januar bin ich jetzt hier an Bord und bin sehr glücklich darüber, so eine professionelle Umgebung am anderen Ende der Welt gefunden zu haben."