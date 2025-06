FIFA Klub-WM 2025: So viel Preisgeld können die Mannschaften beim Turnier in den USA gewinnen

Klub-WM 2025: So viel gibt es in der Gruppenphase zu verdienen

Wir sehen uns genauer an, wie viel Bayern München , Borussia Dortmund und Co. bei der Klub-WM im Sommer 2025 zu verdienen gibt.

Zwar sind die Einnahmen nicht ganz vergleichbar mit der sehr lukrativen Champions League, bei der in der Saison 2024/25 2,5 Milliarden Euro ausgeschüttet werden sollen, jedoch keineswegs zu vernachlässigen. So wird beispielsweise mehr als doppelt so viel Kohle ausgeschüttet wie bei der WM 2022.

Die FIFA-Klub-WM ist für die 32 teilnehmenden Teams eine lukrative Einnahmequelle. Wir sehen uns an, wie viel der FC Bayern, Borussia Dortmund und die internationalen Top-Teams in den USA verdienen können.

Das Preisgeld wird in eine Teilnahmebeteiligung und in eine Leistungsbeteiligung aufgeteilt. Insgesamt 525 Millionen US-Dollar werden nach einem festgelegten Schlüssel ausgeschüttet. Die restlichen 475 Millionen Dollar werden hingegen je nach Erfolg verteilt.

Esperance Tunis Der tunesische Top-Verein hat Yassine Meriah (Bild) zum Kapitän. Er ist ein Nationalheld mit seinen 87 Länderspielen. War in Europa bei Olympiakos Piräus aktiv und in der Türkei bei Rizespor. Das war es auch an internationalem Glanz.

CF Monterrey Puh, was tummelt sich denn alles in Mexiko? Ehemalige Stars von Real Madrid, wie Sergio Canales (Bild) oder Sergio Ramos! Aber auch weitere mexikanische Legionäre, die Europa aufgemischt haben. Zum Beispiel der Kapitän und 132-malige Nationalspieler Hector Moreno. Aber auch das feine Füßchen von Lucas Ocampos zaubert hier noch, sowie Ex-Atleti-Spieler Oliver Torres. Zum Abschluss noch ein Ex-Bundesliga-Verteidiger: Carlos Salcedo! Er kam 2017 zu Eintracht Frankfurt und blieb bis 2019.

Fluminense Fluminense komplettiert das brasilianische Quartett! Mit echten Legenden! Angefangen beim ewigen Thiago Silva (Bild), aber auch noch mit dem ewigen Talent Ganso, der in Spanien beim FC Sevilla kickte. Torwart Fabio ist sogar 44 Jahre alt, spielte ausschließlich in Brasilien - aber ist dort Kult. Zudem spielt ein gewisser Renato Augusto bei Fluminense. Ja, der Renato Augusto, der 2013 zu Bayer 04 Leverkusen wechselte. Mittlerweile 37 Jahre alt.

Für jeden Sieg in der Gruppenphase gibt es zwei Millionen Dollar. Endet eine Partie mit einem Remis, werden an beide Teams je eine Million Dollar ausgezahlt. Maximal können die Klubs also sechs Millionen Dollar an Profit aus der Gruppenphase schlagen.