Die viel diskutierte Klub-WM 2025 in den USA wird in zwölf Stadien ausgetragen. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park bekannt. Das neue XXL-Format der Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt. Das Finale wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen.