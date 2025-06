Am Dienstag endete eine Ära bei den Chiefs, der Darsteller von Maskottchen KC Wolf hängte nach 35 Jahren das Kostüm an den Nagel. Die Suche nach einem Nachfolger für den bestens bezahlten Job läuft auf Hochtouren. Ausgerechnet am National Mascot Day, der am Dienstag in den USA gefeiert wurde, endete die Dienstzeit eines der legendärsten Maskottchen der NFL. Dan Meers, der 35 Jahre lang bei den Kansas City Chiefs KC Wolf verkörperte, hängte sein Kostüm für immer in den Schrank. "Zu sagen, dass ich ein gesegneter Mann bin, ist eine Untertreibung. In den letzten 35 Jahren hatte ich meinen Traumjob“, sagte Meers zum Abschied: "Ich habe für das Team gearbeitet, das ich liebe, in der Stadt, die ich liebe, mit den Menschen, die ich liebe. Nach all diesen Jahren hoffe ich natürlich, dass das Chiefs Kingdom weiß, wie sehr ich es liebe und schätze. Ich habe Erinnerungen und Geschichten, die mich ein Leben lang begleiten werden."

Dan Meers: Ein Leben als Maskottchen Erstaunlicherweise verbrachte Meers praktisch sein ganzes Berufsleben als Maskottchen, allerdings nicht immer bei den Chiefs. Schon während seines Studiums an der University of Missouri schlüpfte er in die Rolle von "Truman the Tiger", dem Maskottchen des College-Teams. Meers galt damals als eines der besten College-Maskottchen des Landes und belegte 1988 und 1990 den zweiten Platz bei den National Collegiate Mascot Championships, 1989 wurde er sogar zum besten College-Maskottchen der USA gekürt. Nach seinem Uni-Abschluss unternahm Meers einen kurzen Ausflug zum Baseball und unterstützte als Fredbird die St. Louis Cardinals, bevor er zu den Chiefs wechselte und ab 1990 in die Rolle des grauen Plüschwolfs schlüpfte.

KC Wolf begleitete die Chiefs in zwölf verschiedene Lände In den nächsten 35 Jahren hatte das berühmte Maskottchen mehr als 10.000 Auftritte und begleitete die Chiefs in zwölf verschiedene Länder. Inklusive Preseason-Games trat KC Wolf bei 375 Spielen des Teams auf, auch beim International Game in Frankfurt 2023 war das Maskottchen dabei. Der Lohn: KC Wolf wurde 14 Mal in den Pro Bowl und 2006 in die Hall of Fame der Maskottchen gewählt. Derzeit läuft bei den Chiefs bereits die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger, erste Gespräche wurden der Franchise zufolge bereits geführt.

