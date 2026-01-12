- Anzeige -
Fußball

Klub-WM der Frauen: Katar führt offenbar Gespräche mit der FIFA über mögliche Austragung

  • Aktualisiert: 12.01.2026
  • 17:44 Uhr
  • SID

Die Klub-WM der Frauen soll 2028 zum ersten Mal an den Start gehen. Katar führt offenbar Gespräche mit der FIFA über die Austragung der Premiere.

Katar bemüht sich offenbar um die Austragung der ersten Klub-Weltmeisterschaft bei den Frauen. Das berichtet der britische Guardian am Montag. Demnach führe der umstrittene Gastgeber der Männer-WM 2022 bereits Gespräche mit dem Fußball-Weltverband FIFA.

Das Turnier soll vom 5. bis zum 30. Januar 2028 erstmals ausgetragen werden, zu einem möglichen Bewerbungsverfahren für potenzielle Ausrichter machte die FIFA bislang keine Angabe.

Katar richtet seit Jahren internationale Turnier aus und pflegt enge Beziehungen zum Weltverband. Zuletzt wurde dort etwa der FIFA-Interkontinental-Pokal zwischen Paris Saint-Germain und CR Flamengo ausgespielt, die WM der männlichen U17 wird bis 2029 in Katar ausgetragen.

Laut "Guardian" soll Katar zudem Interesse an der Ausrichtung der Klub-WM der Männer im Jahr 2029 bekundet haben, diese soll aber in der nördlichen Hemisphäre stattfinden.

Klub-WM der Frauen in Katar? Laut FIFA noch keine offizielle Bewerbung eingegangen

Dem Bericht zufolge teilten FIFA-Quellen mit, dass noch keine "formellen Angebote" eingegangen seien. Die Klub-WM dürfte für eine verlängerte Winterpause in den europäischen Ligen sorgen, zu den Teilnahmebedingungen ist bislang noch wenig bekannt.

Eine Vergabe an Katar, das rund um die WM 2022 auch aufgrund der Diskriminierung von Frauen und queeren Menschen in der Kritik stand, könnte abermals zu Kontroversen führen. Das Emirat hatte 2009 im Zuge der WM-Bewerbung ein Frauen-Nationalteam ins Leben gerufen, dieses absolvierte seit 2014 aber kein Spiel mehr und wird nicht in der FIFA-Weltrangliste geführt.

