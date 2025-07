Abgesehen von Einnahmen in Höhe von ca. 50 Millionen Euro kehrte der Rekordmeister nicht mit leeren Händen aus den Vereinigten Staaten zurück. Denn nach Ende des Turniers steht fest, dass sich die Münchner nachträglich doch noch über einen offiziellen Titel freuen dürfen: den FIFA Fair Play Award.

Das Wichtigste in Kürze

Detaillierte Kriterien für die Vergabe nannte der Weltverband dabei nicht. In der Vergangenheit erfolgte die Verleihung des Preises nach eigenen Angaben für "außergewöhnliche Sportlichkeit und Disziplin während des Turniers".

FC Bayern München: Zweiter FIFA Fair Play Award bei Klub-WM nach 2013

In Sachen Fairnesswertung landeten die Bayern jedoch nicht an der Spitze des Wettbewerbs-Tableaus. Der FCB belegte nur Platz 15 von 30. In Summe reichte es der FIFA aber offensichtlich dennoch für die Verleihung des Fair Play Awards.

Für den deutschen Branchenprimus war es nicht der erste Gewinn der Auszeichnung. Bereits im Jahr 2013 war der Klub von der Isar bei seiner bis zu diesem Sommer letzten Klub-WM-Teilnahme mit dem Award geehrt worden.