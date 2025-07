Klub-WM: Sergio Ramos ist die große Führungsfigur bei BVB-Gegner CF Monterrey

Anzeige

Dank Ramos: Verteidigung ist Monterreys Prunkstück Die Verteidigung ist das Prunkstück von Monterrey. Und dass das so ist, sagt viel aus über Ramos, den zweimaligen Europameister und Weltmeister von 2010. Auch mit 39 Jahren hat er nichts von seiner Autorität in der Verteidigung eingebüßt. An ihm orientieren sich die Mitspieler beim fünfmaligen Champions-League-Sieger Nord- und Mittelamerikas. Für Monterreys Trainer Domenec Torrent ist Ramos nicht nur aufgrund seiner Erfolge in der Vergangenheit eine Führungsfigur, sondern auch "weil er seine Teamkollegen täglich unterstützt und sie dazu bringt, sich zu verbessern".

Dabei tritt Ramos, der mit Real viermal die Champions League gewann, nicht nur als Abräumer vor dem eigenen Tor in Erscheinung, sondern auch als Torschütze vor dem gegnerischen Kasten. Beim 1:1 zum Auftakt gegen Inter brachte er sein Team per Kopf in Führung. Wie es ist, wenn man Ramos gegenübersteht und er einem auch noch einen einschenkt, weiß auch Dortmunds heutiger Sportdirektor Sebastian Kehl ganz gut. Im Halbfinal-Rückspiel der Champions League vor zwölf Jahren wurde Kehl in der 87. Minute eingewechselt, eine Minute später traf Ramos zum 2:0 für Real. Auch wenn sich der BVB damals dennoch fürs Finale gegen den FC Bayern München qualifizierte, hat Kehl noch heute größten Respekt vor Ramos. "Gegen ihn zu spielen, ist manchmal unangenehm. Er wird die Mannschaft ein Stück weit führen mit seinem Leadership und seiner Gewinnermentalität", sagt Kehl über den Spanier, gegen den er in seiner Karriere fünfmal gespielt hat.

