Klub-WM: US-Präsident Donald Trump sorgt für Eklat! Chelsea-Stars bei Pokalübergabe völlig irritiert

Der FC Chelsea gewinnt das Finale der Klub-WM gegen den FC Chelsea. Bei der Pokalübergabe zeigen sich die Profis des Klubs sichtlich irritiert, als US-Präsident Donald Trump mit ihnen feiert.

Die Klub-WM bot in vielerlei Hinsicht Neuheiten im internationalen Profifußball. Erstmals wurde das Turnier mit 32 Mannschaften gespielt, der Wettbewerb soll im Vierjahrestakt als Großereignis etabliert werden.

Das in den USA ausgetragene Turnier bot auch darüber hinaus Bilder, die der Fußball-Fan in dieser Form nicht kannte. Beim Finale gab es eine üppige Halftime-Show, die schon fast an Super-Bowl-Ausmaße erinnerte.

Doch bei Chelseas Pokalübergabe nach dem 3:0-Sieg gegen Paris St. Germain setzte eine ganz besondere Persönlichkeit, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut hat, noch einen obendrauf: US-Präsident Donald Trump.

Denn nachdem Trump gemeinsam mit FIFA-Präsidenten Gianni Infantino alle Spieler geehrt hatte, blieb der US-Präsident auch kurz bevor Chelsea-Kapitän Reece James die Trophäe in den Himmel reckte auf der Bühne. Trotz fragender Blicke der Chelsea-Stars und einem Hinweis von Infantino entschied sich Trump dafür, den Moment nicht den Protagonisten zu überlassen, sondern gemeinsam mit den Blues auf der Bühne den Titel zu feiern.