Gewinner: FC Chelsea – unter dem Radar zur Nummer eins der Welt

Eigentlich schien Paris Saint-Germain mit seinen K.o.-Phasen-Siegen ohne Gegentor gegen Messis Miami, zu neunt gegen den FC Bayern und allen voran der 4:0-Demontage gegen Xabi Alonsos Real Madrid seinen Status als bestes Team des Planeten zu zementieren.

Im Finale gegen Chelsea war PSG klarer Favorit. Doch zwei eiskalte Abschlüsse von Cole Palmer und ein Tor von Neuzugang Joao Pedro krönten eine ordentliche, aber nicht berauschende Chelsea-Saison, in der nach Platz vier in der Premier League und dem Sieg in der drittklassigen Conference League nun also auch der Klub-WM-Titel steht.

Dabei spielten sich die "Blues" eher unter dem Radar ins Finale: Die Gruppe war eine der leichteren, und auch in der K.o.-Phase ging man mit Benfica, Palmeiras und Fluminense den ganz großen Brocken aus dem Weg. Am Ende ist das alles egal: Der FC Chelsea ist der historische erste Gewinner des neuen Klub-WM-Formats.