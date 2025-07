Paris Saint-Germain war als Favorit in das Finale der Klub-Weltmeisterschaft gegangen, doch am Ende feierte der FC Chelsea .

The Sunday Times: "Palmer zerlegt PSG in einer der besten Halbzeiten der Chelsea-Geschichte. Eiskalter Palmer-Doppelpack und Joao Pedros Treffer verblüffen den Champions-League-Sieger, Joao Neves sieht Rot, weil er Cucurella an den Haaren zog."

The Sun: "Aua Pedro! Im Finale der Klub-Weltmeisterschaft kommt es zu einer heftigen Schlägerei, als PSG-Trainer Luis Enrique Chelseas Joao Pedro ins Gesicht schlägt. Palmer produziert drei magische Momente, die Blues gewinnen die Klub-WM mit Stil. […] Woran Keir Starmer, Volodymyr Zelensky und sogar Wladimir Putin gescheitert sind, hat ein schmächtiger Junge aus Manchester geschafft. Cole Palmer hat Donald Trump in den Schatten gestellt."

Frankreich

L'Equipe: "PSG kassiert einen Dämpfer von Chelsea und wird nicht der erste Gewinner der Klub-WM sein. Nach einem Einbruch in der ersten Halbzeit verlor PSG, obwohl sie der große Favorit in diesem ersten Finale der Klub-WM in New York waren. PSG verpasste einen historischen Fünffachsieg am Ende einer außergewöhnlichen Saison."

Le Monde: "PSG scheitert nach einer außergewöhnlichen Saison im Finale der Klub-WM. Die Pariser Spieler waren am Sonntag auf dem Rasen des MetLife Stadiums nicht wiederzuerkennen und zeigten ihre Müdigkeit nach einem erfolgreichen Jahr, in dem die von Luis Enrique trainierte Mannschaft ihren Spielstil durchsetzen konnte."

Le Figaro: "Chelsea zerstört die Träume eines nicht wiederzuerkennenden PSG im Finale. Der Europa-Champions aus Paris unterlagen am Sonntag im MetLife Stadium in der Nähe von New York im Finale der Klub-WM den neuen Königen der Welt aus Chelsea."