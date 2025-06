Der FC Bayern verliert gegen Benfica Lissabon und muss den Spitzenplatz in Gruppe C abgeben. Bei der 0:1-Niederlage ließen die Münchner vor allem in Durchgang zwei zahlreiche Chancen ungenutzt. Nun droht in einem möglichen Viertelfinale das Duell mit Paris Saint-Germain.

In der Hitze von Charlotte hat Bayern München den wertvollen Gruppensieg bei der Klub-WM noch verspielt.

Der eine Halbzeit lang viel zu behäbige Rekordmeister unterlag bei geradezu unmenschlichen Temperaturen gegen Benfica Lissabon 0:1 (0:1) und zieht nur als Zweiter der Staffel C ins Achtelfinale ein.

Nach der ersten Niederlage bei einer Klub-WM wartet dort am Sonntag (22.00 Uhr, im kostenlosen Live-Stream auf Joyn) in Miami Gardens der brasilianische Traditionsklub Flamengo, der in Gruppe D auch den FC Chelsea bezwungen hatte (3:1).

Im Viertelfinale käme es zum Duell mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain oder Inter Miami um Weltstar Lionel Messi.

Der Norweger Andreas Schjelderup (13.) bescherte Benfica im 14. Duell mit den Bayern den ersten Sieg. Die Münchner bäumten sich nach der Auswechslung des unglücklichen Debütanten Tom Bischof in der zweiten Halbzeit auf, vergaben aber einige gute Chancen.

Der scheidende Leroy Sané scheiterte gleich mehrfach freistehend. Ein Trost: Die Bayern haben umgerechnet schon jetzt 40 Millionen Euro Preisgeld sicher.