Kai Havertz brilliert schon wieder! DFB-Star schießt den FC Arsenal ins League-Cup-Finale

Kai Havertz brilliert weiter für den FC Arsenal und sorgt mit einem späten Treffer gegen den FC Chelsea für den Einzug ins League-Cup-Finale.

Der FC Arsenal hält sich weiter sämtliche Titelchancen offen und ist in das Finale des League Cup eingezogen. Den Stadtrivalen FC Chelsea bezwangen die Gunners, bei denen Nationalspieler und Torschütze Kai Havertz in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, im Halbfinalrückspiel mit 1:0 (0:0). Das Hinspiel an der Stamford Bridge hatte Arsenal 3:2 für sich entschieden.

Havertz avancierte tief in der Nachspielzeit zum Matchwinner: Er erzielte das Tor des Tages, nachdem die Blues weit aufgerückt waren und so in einen mustergültigen Konter liefen. Declan Rice bediente den 26-Jährigen, der vor Robert Sanchez die Nerven behielt (90.+6).

Lange Zeit sah es nach einer Nullnummer aus: Chelsea reiste mit breiter Brust ins Emirates Stadium, hatte die auf die Hinspielniederlage folgenden fünf Spiele unter Teammanager Liam Rosenior allesamt gewonnen.