England

Kai Havertz brilliert schon wieder! DFB-Star schießt den FC Arsenal ins League-Cup-Finale

  • Aktualisiert: 03.02.2026
  • 23:47 Uhr
  • SID

Kai Havertz brilliert weiter für den FC Arsenal und sorgt mit einem späten Treffer gegen den FC Chelsea für den Einzug ins League-Cup-Finale.

Der FC Arsenal hält sich weiter sämtliche Titelchancen offen und ist in das Finale des League Cup eingezogen. Den Stadtrivalen FC Chelsea bezwangen die Gunners, bei denen Nationalspieler und Torschütze Kai Havertz in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, im Halbfinalrückspiel mit 1:0 (0:0). Das Hinspiel an der Stamford Bridge hatte Arsenal 3:2 für sich entschieden.

Havertz avancierte tief in der Nachspielzeit zum Matchwinner: Er erzielte das Tor des Tages, nachdem die Blues weit aufgerückt waren und so in einen mustergültigen Konter liefen. Declan Rice bediente den 26-Jährigen, der vor Robert Sanchez die Nerven behielt (90.+6).

Lange Zeit sah es nach einer Nullnummer aus: Chelsea reiste mit breiter Brust ins Emirates Stadium, hatte die auf die Hinspielniederlage folgenden fünf Spiele unter Teammanager Liam Rosenior allesamt gewonnen.

FC Arsenal trifft im Finale auf Manchester City oder Newcastle

Doch von der Formstärke war bei den Blues fürs Erste nicht viel zu sehen: Arsenal drückte Chelsea tief in die eigene Hälfte. Die größte Chance verbuchte allerdings der Gast in Person von Enzo Fernandez, der Arsenal-Keeper Kepa mit einem Distanzschuss zu einer Flugeinlage zwang (44.).

Nach dem Seitenwechsel drückte Chelsea auf die benötigte Führung, doch die Gunners, bei denen Havertz in der 69. Minute für Viktor Gyökeres eingewechselt wurde, erstickten mit all ihrer Defensivstärke die Offensivbemühungen der Blues im Keim.

Manchester City und Newcastle United (Hinspiel 2:0) spielen im zweiten Halbfinale am Mittwoch (21.00 Uhr) Arsenals Finalgegner aus. Das Endspiel findet am 22. März im Wembley-Stadion statt.

