Der FC Barcelona tut sich gegen Zweitligist Albacete Balompie lange schwer, zittert sich aber ins Halbfinale des spanischen Pokals.

Der FC Barcelona kann weiter vom ersehnten Triple träumen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich im spanischen Pokal mit etwas Glück 2:1 (1:0) beim Zweitligisten Albacete Balompie durch und steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Halbfinale.

Mit Albacete, das im Achtelfinale Real Madrid ausgeschaltet hatte, schied der letzte unterklassige Klub aus der Copa del Rey aus.

Jungstar Lamine Yamal (39.) brachte den Rekordpokalsieger und Titelverteidiger mit einem sehenswerten Schlenzer auf die Siegerstraße.

Doch der Außenseiter hielt im Estadio Carlos Belmonte lange gut mit und kam selbst zu Chancen. Barca-Kapitän Ronald Araujo (56.) besorgte per Kopf nach einer Ecke die Vorentscheidung.