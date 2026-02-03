- Anzeige -
SPANIEN

FC Barcelona - Triple-Traum lebt weiter! Barca duselt sich bei Zweitligist ins Pokal-Halbfinale

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 00:01 Uhr
  • SID

Der FC Barcelona tut sich gegen Zweitligist Albacete Balompie lange schwer, zittert sich aber ins Halbfinale des spanischen Pokals.

Der FC Barcelona kann weiter vom ersehnten Triple träumen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick setzte sich im spanischen Pokal mit etwas Glück 2:1 (1:0) beim Zweitligisten Albacete Balompie durch und steht zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren im Halbfinale.

Mit Albacete, das im Achtelfinale Real Madrid ausgeschaltet hatte, schied der letzte unterklassige Klub aus der Copa del Rey aus.

Jungstar Lamine Yamal (39.) brachte den Rekordpokalsieger und Titelverteidiger mit einem sehenswerten Schlenzer auf die Siegerstraße.

Doch der Außenseiter hielt im Estadio Carlos Belmonte lange gut mit und kam selbst zu Chancen. Barca-Kapitän Ronald Araujo (56.) besorgte per Kopf nach einer Ecke die Vorentscheidung.

Barca zittert in der Schlussphase

Albacete, Zwölfter der zweiten Liga, hatte sich im Laufe dieser Saison den Ruf eines Pokalschrecks erkämpft. Mit Celta Vigo (3:0 i.E.) und vor allem Real (3:2) schaltete der Klub aus der Region Kastilien-La Mancha zwei Erstligisten aus.

Auch gegen Barca war mehr möglich, Javi Moreno (87.) glückte per Kopf aber nur noch der Anschlusstreffer. Barcas Gerard Martín (90.+2) verhinderte vor der Torlinie in höchster Not den Ausgleich und die Verlängerung.

In den weiteren Viertelfinals stehen sich am Mittwoch Deportivo Alaves und Real Sociedad sowie der FC Valencia und Athletic Bilbao gegenüber. Das Duell zwischen Betis Sevilla und Atlético Madrid beschließt am Donnerstag die Runde der letzten acht.

