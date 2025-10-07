Erster Job im Ausland?
Borussia Dortmund: Ex-Trainer Edin Terzic vor Engagement im Ausland - AS Monaco will offenbar Adi Hütter entlassen
- Veröffentlicht: 07.10.2025
- 11:11 Uhr
- Kai Esser
Kehrt Edin Terzic bald auf die Trainerbank zurück? Offenbar will die AS Monaco den deutschen Trainer als Ersatz für einen anderen deutschsprachigen Coach holen.
Edin Terzic könnte bald ein neues Kapitel in seiner Trainerkarriere aufschlagen. Der 42-jährige Ex-Trainer von Borussia Dortmund wird als Favorit für die Nachfolge bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1 gehandelt, wo ein Trainerwechsel unmittelbar bevorzustehen scheint.
Laut Transferexperte Fabrizio Romano und "La Tribuna" sowie der "L'Equipe" haben die Verantwortlichen des Klubs bereits formale Gespräche mit Terzic aufgenommen.
Trotz Tuchfühlung zur Tabellenspitze: Adi Hütter vor dem Aus
Bei den Monegassen steht der aktuelle Trainer Adi Hütter vor dem Aus. Trotz einer Vertragsverlängerung bis 2027 im Januar und einer soliden vergangenen Saison (Platz drei in der Ligue 1 und Champions-League-Qualifikation) hat der Klub in der laufenden Spielzeit Schwierigkeiten. Und das, obwohl es nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Paris St. Germain sind. Hütter trainierte in der Bundesliga Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach.
Nach sieben Spieltagen rangiert Monaco auf Rang fünf, in der Champions League gab es nach zwei Matches noch keinen Sieg – zuletzt ein 2:2 gegen Manchester City, davor eine 1:4-Niederlage beim FC Brügge. Die Vereinsführung plant eine Entlassung während der aktuellen Länderspielpause im Oktober, heißt es.
Terzic gelte als klarer Favorit in der Nachfolgersuche, da Monaco den Markt "intensiv sondiert" habe und die Gespräche nun fortgeschritten seien.
Sollte der Wechsel zustande kommen, wäre es Terzics erster Cheftrainerjob im Ausland. Er arbeitete bereits als Assistent bei West Ham United und Besiktas Istanbul.