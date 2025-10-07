Anzeige
WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada

WM 2026: ARD und ZDF sichern sich offenbar TV-Rechte - aber nicht für alle Spiele

  • Aktualisiert: 07.10.2025
  • 10:25 Uhr
  • SID

Neuigkeiten rund um die Fußball-WM. Unzählige Spiele werden wohl auch im öffentlich-rechtlichen TV zu sehen sein.

Die Fußball-WM 2026 wird im TV auch bei ARD und ZDF zu sehen sein. Nach Informationen der "Bild" haben die beiden öffentlich-rechtlichen Sender entsprechende Sublizenzen von der Telekom erworben.

Demnach zeigen ARD und ZDF 60 der insgesamt 104 Partien live, darunter auch die Partien der deutschen Mannschaft - sofern sich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Turnier im nächsten Sommer qualifiziert. Die Telekom wollte sich zu dem Bericht auf "SID"-Anfrage zunächst nicht äußern.

Deutsche Spiele müssen zu sehen sein

Alle 104 Spiele der XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis zum 19. Juli) zeigt in Deutschland nur die Telekom, die im Mai die Exklusiv-Rechte vom Weltverband FIFA gekauft hatte. Wie schon bei der Heim-EM 2024 erwarben ARD und ZDF nun Sublizenzen von der Telekom.

Wer wirklich alle Partien des Turniers live sehen will, braucht ein Abo des Pay-TV-Angebots MagentaTV.

Die Telekom hatte sicherstellen müssen, dass nicht alle Partien hinter einer Bezahlschranke verschwinden. Der Rundfunkstaatsvertrag sieht nämlich vor, dass bei Weltmeisterschaften zumindest die Spiele der deutschen Mannschaft, das Eröffnungsspiel sowie die Halbfinals und das Endspiel im frei empfangbaren Fernsehen ausgestrahlt werden müssen.

MagentaTV hatte bereits die EM 2021, die WM 2022 und die EM 2024 komplett übertragen.

