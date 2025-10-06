Die UEFA hat erstmals zwei nationale Ligaspiele außerhalb Europas genehmigt – trotz deutlicher Kritik von Fans und Verbänden. Im Dezember treffen Villarreal und der FC Barcelona in Miami aufeinander, Milan und Como spielen im Februar in Perth.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat "widerstrebend" die Austragung von zwei Ligaspielen im Ausland zugesagt. Das teilte die UEFA am Montag in einem Statement mit.

Zuvor hatten der spanische (RFEF) und italienische Verband (FIGC) Anträge gestellt, um die jeweiligen Liga-Begegnungen zwischen dem FC Villarreal und dem FC Barcelona im Dezember nach Miami sowie zwischen der AC Mailand und Como 1907 aufgrund der Olympischen Winterspiele am 6. Februar ins australische Perth zu verlegen.

Nach der Sitzung des Exekutivkomitees im September im albanischen Tirana, bei der eine Entscheidung noch vertagt worden war, habe die UEFA "weitere Konsultationen mit Interessengruppen" durchgeführt.

Diese bestätigten "die bereits von Fans, anderen Ligen, Vereinen, Spielern und europäischen Institutionen geäußerte weit verbreitete Ablehnung des Konzepts".