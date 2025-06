Deutschland beim Final Four der Nations League: Julian Nagelsmann nominiert den DFB-Kader

Das Final-Four-Turnier findet in Deutschland statt. Dabei werden die beiden Halbfinals, sowie das Finale und das Spiel um Platz drei in München und Stuttgart ausgetragen.

Anfang Juni steht das Final Four der Nations League an. Die DFB -Elf trifft dabei auf Portugal. Im zweiten Halbfinale messen sich Spanien und Frankreich.

Update am Dienstag nach dem DFB-Pokal: Nagelsmann muss auf der Jagd nach dem Nations-League-Titel auf Angelo Stiller verzichten. Der Mittelfeldspieler des DFB-Pokalsiegers VfB Stuttgart steht aufgrund seiner Bänderverletzung im Sprunggelenk für das Final Four nicht zur Verfügung.

Am Donnerstagvormittag veröffentlichte der DFB den Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele. Bereits am Mittwoch verkündete Deutschlands U21 -Nationaltrainer Antonio Di Salvo, dass Nick Woltemade vom VfB Stuttgart bei der A-Nationalmannschaft dabei sein wird.

DFB-Team am 8. Juni gegen Frankreich

Das Spiel um Platz drei bestreitet das DFB-Team am 8. Juni gegen Frankreich. Die Nationalmannschaft trifft sich seit dem 30. Mai in Herzogenaurach zum Nations League-Lehrgang. Das Endspiel wird am 8. Juni ebenfalls in der bayerischen Landeshauptstadt angepfiffen.

Der Spielplan des Final Four im Überblick: