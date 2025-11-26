Deutschland : Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß - Brand, Nüsken - Cerci, Bühl - Anyomi

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.