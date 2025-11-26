- Anzeige -
- Anzeige -
Hinspiel im Finale der Nations League

Deutschland vs. Spanien heute live: Nations-League-Finale der Frauen im Free-TV, Livestream - DFB-Aufstellung da

  • Aktualisiert: 28.11.2025
  • 19:22 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft trifft im Finale der Nations League auf Spanien. So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Update, 28.11., 19:25 Uhr: DFB-Aufstellung da

Deutschland: Berger - Gwinn, Minge, Knaak, Kett - Senß - Brand, Nüsken - Cerci, Bühl - Anyomi

Spanien:

- Anzeige -
- Anzeige -
Caen, Frankreich 28. Oktober 2025: UEFA Nations League Women - 2025 2026 - Frankreich vs. Deutschland Im Bild: Torschützin Nicole Anyomi (Deutschland), rechts im Bild, macht das Tor zum 3:1 für Deu...

Am 28.11. ab 20:15: Deutschland vs. Spanien LIVE auf Joyn!

Verfolge das Hinspiel im Nations-League-Finale live im Stream auf Joyn.

- Anzeige -
- Anzeige -

Nations League: So seht ihr das Frauen-Finale im TV und Stream

In der Frauen-Nations-League steht das Finale an! Mit Deutschland und Spanien stehen sich dabei zwei absolute Top-Nationen gegenüber. Anders als bei den Männern, wird das Endspiel bei den Frauen mit Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Bundestrainer Christian Wück hat Großes vor, wie er bei der Ehrenamtsgala des Bayerischen Fußball-Verbands in München verriet: "Wir wollen keine Revanche – wir wollen das Finale gewinnen. Und am liebsten dort, wo es dem Kontrahenten besonders weh tut: in Spanien. Wir wollen ihnen die Trophäe wegnehmen."

Im Sommer hatte das DFB-Team im Halbfinale der Europameisterschaft knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Nun wollen Jule Brand und Co. das bessere Ende auf ihrer Seite haben.

Verzichten muss Wück jedoch auf Lea Schüller. Die Top-Scorerin fehlt aus familiären Gründen definitiv in beiden Duellen.

So verfolgt ihr das Hinspiel der DFB-Auswahl live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Deutschland vs. Spanien im TV, Livestream, Liveticker heute live: Datum, Uhrzeit, Stadion - Infos zum Länderspiel

  • Paarung: Deutschland vs. Spanien
  • Wettbewerb: Nations League, Finale (Hinspiel)
  • Datum: 28. November 2025
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Austragungsort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Deutschland vs. Spanien heute live: Wer überträgt das Nations-League-Finale im Free-TV?

Das ZDF überträgt die Partie live im Free-TV. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr mit den Vorberichten. Anstoß ist um 20:30 Uhr.

- Anzeige -

Deutschland - Spanien heute live: Wo läuft die DFB-Auswahl im Livestream?

Der Livestream vom ZDF lässt sich kostenfrei via Joyn abrufen.

- Anzeige -

Spanien trifft auf Deutschland heute live: Wo wird das Spiel der DFB-Frauen im Liveticker begleitet?

Einen Liveticker zur Partie Deutschland gegen Spanien findet ihr wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Zusammenfassung zur Übertragung des Hinspiels des Nations-League-Finals

  • Begegnung: Deutschland vs. Spanien
  • Datum und Uhrzeit: 28. November 2025; 20:30 Uhr
  • Trainer: Christian Wück (Deutschland), Sonia Bermúdez (Spanien)
  • Free-TV: ZDF
  • Livestream: Joyn
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Geldregen für La Liga
News

Neuer TV-Deal: 6,135 Milliarden Euro für La Liga

  • 28.11.2025
  • 20:14 Uhr
Harry Kane, England, Fußballspieler, Stürmer, FC Bayern München, Premier League, Tottenham Hotspur, englische Nationalmannschaft, Kapitän, Torjäger, Bundesliga, Transfer 2023, London, Karrierebegin...Update
News

Bericht: Kane trifft Entscheidung um Ausstiegsklausel

  • 28.11.2025
  • 20:13 Uhr
Coman wird in München verabschiedet
News

Vor Duell gegen St. Pauli: Bayern verabschieden Coman

  • 28.11.2025
  • 18:48 Uhr
2242649383
News

Konate-Poker: Top-Team zieht sich wohl zurück

  • 28.11.2025
  • 18:35 Uhr
Mainz 05 steht vor Stadion-Übernahme
News

Mainz 05: Stadt ebnet Weg für Stadion-Übernahme

  • 28.11.2025
  • 17:49 Uhr
1. FC Phönix Lübeck v Borussia Dortmund - DFB Cup: Round One
News

Außergewöhnliche Ticket-Aktion in der Regionalliga Nord

  • 28.11.2025
  • 17:48 Uhr
Pieper bleibt an der Weser
News

Bremen verlängert mit Innenverteidiger Pieper

  • 28.11.2025
  • 17:24 Uhr
Torjubel zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) GER, Borussia Dortmund gegen FC Villarreal, Fussball, Champions League, 5.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Die Muenchner bejubeln mit Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) dessen Tor zum 4:2 GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL D...
News

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 28.11.2025
  • 16:03 Uhr