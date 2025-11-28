- Anzeige -
- Anzeige -
Ticket-Revolution?

Regionalliga: Phönix Lübeck mit außergewöhnlicher Ticket-Aktion für die Fans

  • Veröffentlicht: 28.11.2025
  • 17:48 Uhr
  • Malte Ahrens

In der Regionalliga Nord steht am kommenden Spieltag eine Ticket-Aktion der ganz besonderen Art an. In Lübeck dürfen die Fans selbst entscheiden, was sie für den Eintritt bezahlen.

Regionalligist Phönix Lübeck macht mit einer ganz besonderen Ticket-Aktion auf sich aufmerksam. Beim Heimspiel gegen den HSC Hannover am Samstag (14 Uhr) werden die Zuschauer ihren Eintrittspreis selber bestimmen.

Gezahlt wird außerdem nicht vor dem Spiel, sondern danach. Die Lübecker geben lediglich vier Kategorien vor, aus denen sich die Fans dann anhand des Spiels und ihres Stadion-Erlebnisses entscheiden können.

Es wird dabei unter "War okay" (fünf Euro), "Solides Spiel" (zehn Euro), "Hat Spaß gemacht!" (15 Euro) und "Richtig stark!" (20 Euro) unterschieden. Je nach Spielverlauf können die Einnahmen also durchaus variieren.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

"FairPay" in der Testphase bei Phönix Lübeck

Diese Aktion mit dem Namen "FairPay" findet beim Regionalligisten erstmals statt. Vor zwei Jahren gab es allerdings ein ähnliches Angebot beim Tabellenfünften der Regionalliga Nord.

Vor dem Spiel gegen Holstein Kiel II mit dem Motto "Pay what you want" sollten die Zuschauer einschätzen, was ihnen der Besuch Wert ist. Diesmal können sie das nach dem Stadion-Erlebnis entscheiden.

Spieltags-Organisator Fredrik Trumpler hofft auf ein erfolgreiches Heimspiel und geht von einem psychologischen Trick aus: "Wenn es kein festes Preisschild gibt, sind viele bereit, mehr zu zahlen."

In den letzten Heimspielen gegen die FSV Schöningen und gegen Weiche Flensburg kamen jeweils zwischen 350 und 550 Zuschauer. Um mehr Leute ins Stadion zu locken, gibt es eine weitere besondere Aktion.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Glühwein lockt zur Weihnachtszeit ins Stadion

Gegen den HSC soll es passend zur Weihnachtszeit noch 150 Liter Glühwein geben. Bezahlt wird auch hier von jedem das, was er für richtig hält.

Der gesamte Spieltag soll mehr Personen zum 1. FC Phönix Lübeck locken, die bei einem positiven Spielausgang dann bereit sind, ihren Stadionbesuch als "Richtig stark!" zu bewerten.

Mehr News und Videos
Mainz 05 steht vor Stadion-Übernahme
News

Mainz 05: Stadt ebnet Weg für Stadion-Übernahme

  • 28.11.2025
  • 17:49 Uhr
Pieper bleibt an der Weser
News

Bremen verlängert mit Innenverteidiger Pieper

  • 28.11.2025
  • 17:24 Uhr
Torjubel zum 2:0 durch Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) GER, Borussia Dortmund gegen FC Villarreal, Fussball, Champions League, 5.Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 25.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Die Muenchner bejubeln mit Harry Kane (FC Bayern Muenchen, 9) dessen Tor zum 4:2 GER, FC Bayern Muenchen vs. SC Freiburg, Fussball, Bundesliga, 11. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 22.11.2025. (DFL D...
News

FC Bayern München vs. FC St. Pauli live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 28.11.2025
  • 16:20 Uhr
Auslosung Europa League
News

Europa League live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse

  • 28.11.2025
  • 16:03 Uhr
PSG
News

Champions League 2025/26 live: TV-Übertragung, Modus - alle Infos

  • 28.11.2025
  • 16:02 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 28.11.2025
  • 15:58 Uhr
imago images 1062437064
News

Icon League 2025 live: Termine, Übertragungen im TV und kostenlosen Joyn-Livestream

  • 28.11.2025
  • 15:58 Uhr
Klara Bühl of Germany celebrates his her 1-0 goal, happy, laugh, celebration, with Jule Brand of Germany Kathrin-Julia Hendrich of Germany Camilla Küver of Germany Sjoeke Nüsken of Germany Celina C...
News

Nations-League der Frauen: Deutschland vs. Spanien live - Final-Hinspiel im Free-TV, Joyn-Stream

  • 28.11.2025
  • 15:56 Uhr
Elisa Senß im EM-Halbfinale in Zürich
News

Finalkracher gegen Spanien: Senß nimmt EM-Aus als Ansporn

  • 28.11.2025
  • 15:52 Uhr