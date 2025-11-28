In der Regionalliga Nord steht am kommenden Spieltag eine Ticket-Aktion der ganz besonderen Art an. In Lübeck dürfen die Fans selbst entscheiden, was sie für den Eintritt bezahlen. Regionalligist Phönix Lübeck macht mit einer ganz besonderen Ticket-Aktion auf sich aufmerksam. Beim Heimspiel gegen den HSC Hannover am Samstag (14 Uhr) werden die Zuschauer ihren Eintrittspreis selber bestimmen. Toni Kroos erhält Bundesverdienstkreuz im Bernabeu Gezahlt wird außerdem nicht vor dem Spiel, sondern danach. Die Lübecker geben lediglich vier Kategorien vor, aus denen sich die Fans dann anhand des Spiels und ihres Stadion-Erlebnisses entscheiden können. Es wird dabei unter "War okay" (fünf Euro), "Solides Spiel" (zehn Euro), "Hat Spaß gemacht!" (15 Euro) und "Richtig stark!" (20 Euro) unterschieden. Je nach Spielverlauf können die Einnahmen also durchaus variieren.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

"FairPay" in der Testphase bei Phönix Lübeck Diese Aktion mit dem Namen "FairPay" findet beim Regionalligisten erstmals statt. Vor zwei Jahren gab es allerdings ein ähnliches Angebot beim Tabellenfünften der Regionalliga Nord. Vor dem Spiel gegen Holstein Kiel II mit dem Motto "Pay what you want" sollten die Zuschauer einschätzen, was ihnen der Besuch Wert ist. Diesmal können sie das nach dem Stadion-Erlebnis entscheiden. Spieltags-Organisator Fredrik Trumpler hofft auf ein erfolgreiches Heimspiel und geht von einem psychologischen Trick aus: "Wenn es kein festes Preisschild gibt, sind viele bereit, mehr zu zahlen." In den letzten Heimspielen gegen die FSV Schöningen und gegen Weiche Flensburg kamen jeweils zwischen 350 und 550 Zuschauer. Um mehr Leute ins Stadion zu locken, gibt es eine weitere besondere Aktion.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen