Sein letztes Länderspiel absolvierte Goretzka beim 0:2 in Österreich im November 2023. Für die Heim-Europameisterschaft 2024 wurde er nicht berücksichtigt. Nachdem ihm vom FC Bayern im Sommer ein Wechsel nahegelegt wurde, biss sich der 30-Jährige durch und holte sich seinen Stammplatz zurück.

Was sich lange andeutete, ist nun Gewissheit: Leon Goretzka vom FC Bayern München wurde für die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien im Viertelfinale der Nations League (20. und 23. März) berufen.

Mit Yann Bisseck beruft Nagelsmann auch einen Debütanten. Der Innenverteidiger von Inter Mailand wurde beim 1. FC Köln ausgebildet und ist bis heute der jüngste Bundesliga-Spieler des Effzeh. Er hat großen Anteil daran, dass Inter in zehn Spielen in der Champions League in dieser Saison erst zwei Gegentore fing.

Ein anderer Italien-Legionär fehlt dagegen: Trotz starker Leistungen bei der AC Florenz wurde Linksverteidiger Robin Gosens nicht nominiert.