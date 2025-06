DFB-Team: Auch Jonathan Burkardt verletzt abgereist - Nachrücker unklar

Der Stürmer des Bundesligisten FSV Mainz 05 erlitt beim Training am Vormittag eine Risswunde an der Ferse, die genäht werden musste. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss vor dem Nations-League-Halbfinale gegen Portugal den nächsten personellen Rückschlag verkraften. Jonathan Burkardt verließ am Sonntag das Teamquartier in Herzogenaurach und fehlt dem DFB-Team im Final-Four-Turnier der Nations League .

DFB-Team durch zahlreiche Ausfälle geschwächt

Am Samstag reiste bereits der Mainzer Nadiem Amiri mit Adduktorenproblemen ab, Yann Bisseck musste am Sonntag passen. Der Innenverteidiger von Inter Mailand hatte sich im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain (0:5) am Oberschenkel verletzt. Für ihn rückt Thilo Kehrer von der AS Monaco nach.

Ob es auch für Burkardt einen Nachrücker geben wird, gab der DFB noch nicht bekannt.