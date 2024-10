DFB-Team besteht Charaktertest: Doppelpacker Deniz Undav führt Deutschlands "Notelf" zum Sieg

Das DFB-Team löst die Pflichtaufgabe in der Nations League gegen Bosnien Herzegowina trotz Widerständen letztlich souverän. Am Ende steht ein 2:1-Sieg für Deutschland.

Julian Nagelsmann gratulierte seinen Spielern zum erfolgreich bestandenen Charaktertest, Matchwinner Deniz Undav ließ sich danach mit dem Rest des Teams vor der Fankurve feiern: Nachdem die gnadenlos effektive "Notelf" die knifflige Aufgabe in Bosnien und Herzegowina mit leichten Wacklern letztlich souverän mit 2:1 (2:0) gelöst hatte, waren der Bundestrainer und der Doppelpacker glücklich und erleichtert.

Mit einem weiteren Sieg am Montag (20.45 Uhr/im Liveticker) in München gegen den Erzrivalen Niederlande kann die DFB-Auswahl vorzeitig in die K.o.-Runde einziehen.

Undav (30., 36.) brachte die Gäste in Zenica schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Routinier Edin Dzeko machte es noch einmal spannend (70.) und sorgte für eine hitzige Schlussphase, doch der Tabellenführer der Gruppe A3 ließ nichts mehr anbrennen.

"Nach dem 2:1 ist es noch einmal heiß geworden. Aber wir haben es souverän über die Bühne gebracht", sagte Undav bei RTL.