"Nadiem spielt eine herausragende Saison. Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man einen Schritt zurück gehen kann, um die Karriere nach vorne zu bringen", sagte der Bundestrainer über den "coolen Typen", der "Energie reinbringt".

Das Hinspiel in Mailand findet am 20. März statt, drei Tage später folgt das Rückspiel in Dortmund. Der Sieger qualifiziert sich für das Final Four, das im Falle eines Erfolges der deutschen Mannschaft ein Heimturnier für die DFB-Elf wäre.