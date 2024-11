"Wir haben vor Atalanta größten Respekt", sagte VfB-Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel: "Es ist möglicherweise so, dass sie noch unter dem Radar fliegen. Das finde ich in keiner Weise gerechtfertigt. Wir treffen auf ein Team, das mit allen Wassern gewaschen ist. Wir wissen, dass wir uns mit einer der größten Mannschaften Europas messen dürfen."

Der Europa-League-Sieger war eine Nummer zu groß für die Schwaben: Trotz wackerem Kampf ist der VfB Stuttgart am unüberwindlichen Bollwerk von Atalanta Bergamo gescheitert und hat eine gute Ausgangsposition im Kampf ums Weiterkommen in der Champions League verpasst.

Stuttgart ohne Leweling

Vor 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Stuttgarter Arena lief die Atalanta-Leihgabe El Bilal Toure, der in Turin in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielt hatte, von Beginn an für die Stuttgarter auf. Dagegen mussten die Gastgeber ohne Nationalspieler Jamie Leweling (Oberschenkelverletzung) auskommen.

In den ersten Minuten drückten beide Mannschaften aufs Tempo, es ging munter hin und her. Mario Pasalic verbuchte die erste gute Chance für Bergamo (8.). Auf der anderen Seite hatte Anthony Rouault die Führung für den VfB auf dem Kopf (11.). Kurz darauf musste bei den Gästen der frühere Bundesliga-Profi Sead Kolasinac verletzt raus, für ihn kam der Ex-Leverkusener Odilon Kossounou.

Nach knapp 20 Minuten übernahm Bergamo die Kontrolle. Der Europacup-Sieger präsentierte sich in dieser Phase als nahezu perfekt eingespielte Truppe, die Stuttgarter konnten keine Akzente setzen und reagierten über weite Strecken nur.