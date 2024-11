DFB-Team: Florian Wirtz steigt ins Training ein

Florian Wirtz ist nach seinem überstandenen Infekt ins Training der deutschen Nationalmannschaft eingestiegen.

Der Offensivspieler des deutschen Meisters Bayer Leverkusen hatte die vergangenen beiden Tage pausiert.

Wirtz ist damit eine Option für das Nations-League-Spiel am Samstag (20.45 Uhr/im Liveticker) in Freiburg gegen Bosnien und Herzegowina.

Insgesamt trainierten am Donnerstag 22 Spieler auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main. Der Stuttgarter Angelo Stiller war am Mittwoch aufgrund muskulärer Probleme abgereist.