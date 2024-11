Florian Wirtz steht weiter auf dem Wunschzettel des FC Bayern München. Der FCB ist wohl nur Außenseiter im Werben - hat aber einen Trumpf.

Florian Wirtz ist - neben Jamal Musiala - der wohl begehrteste deutsche Fußballer aktuell. Kein Wunder, dass sich auch der FC Bayern München um ihn bemüht.

Frei nach Uli Hoeneß' altem Motto: "Die besten deutschen Fußballer müssen beim FC Bayern spielen."

Und bemühen, das tut der Rekordmeister schon lange. Wie die "Bild" erfahren haben will, scouteten die Bayern Wirtz bereits seit 2016, wollten ihn schon früh von seinem damaligen Klub 1. FC Köln loseisen.

Wirtz entschied sich jedoch für die Heimat - erst den FC, danach wechselte er in die Nachbarstadt zu Bayer 04 Leverkusen. 2020 debütierte er für die Werkself und ist seitdem nicht mehr aus ihr wegzudenken. Auch seitdem versuchten die Münchner ihn immer wieder von einem Wechsel zu überzeugen. 2021 soll es sogar ein Treffen mit Hoeneß am Tegernsee gegeben haben - ohne Erfolg. 2022 verlängerte der Youngster bis 2027 in Leverkusen.