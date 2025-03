Im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League gegen Italien stand Jonathan Burkardt noch in der Startelf. Jetzt bangt Bundestrainer Julian Nagelsmann um seinen Stürmer.

Julian Nagelsmann will im Viertelfinal-Rückspiel der Nations League gegen Italien (So., ab 20:45 Uhr im Liveticker) nur wenige Veränderungen an der Startelf vornehmen. Das gab der Bundestrainer am Samstag auf der abschließenden Pressekonferenz bekannt.

Wackelkandidat ist jedoch Stürmer Jonathan Burkardt. "Johnny Burkardt ist leider krank. Er wird auch nicht trainieren. Und dann schauen wir, wie es morgen aussieht", so Nagelsmann.

Der Mainzer war beim 2:1-Erfolg im Hinspiel noch überraschend in der Startformation gestanden. Zur Halbzeit musste er jedoch für Tim Kleindienst weichen.

Der 23-jährige Burkardt gehört in der Bundesliga mit 15 Saisontoren zu den besten Torjägern.