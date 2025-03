Nationaltrainer Julian Nagelsmann setzt sich in der Torwart-Frage für die Spiele gegen Italien fest.

Oliver Baumann wird in den beiden Nations-League-Spielen gegen Italien im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft stehen.

Bei der Vergabe der Rückennummern für die Viertelfinalduelle am Donnerstag in Mailand (ab 20.45 Uhr live auf Joyn) und am Sonntag in Dortmund (ab 20.45 Uhr im Liveticker) erhielt der Schlussmann der TSG Hoffenheim von Bundestrainer Julian Nagelsmann die "1" zugeteilt.

Alexander Nübel vom VfB Stuttgart, der sich ebenfalls Hoffnungen auf einen Einsatz in der Startelf hatte machen dürfen, wird mit der Nummer "12" auf der Bank sitzen. Dritter Torhüter ist Stefan Ortega von Manchester City mit der "21".