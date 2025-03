Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag und Sonntag in der Nations League auf Italien. Wie sieht die aktuelle Form der DFB-Stars aus? Wir machen den Check.

Von Chris Lugert

Nach vier Monaten Pause versammelt Bundestrainer Julian Nagelsmann sein Team wieder um sich. Mit den beiden Viertelfinal-Duellen in der Nations League gegen Italien startet für das DFB-Team das Länderspieljahr 2025.

Zunächst ist die Nationalmannschaft am Donnerstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) in Mailand gefordert, drei Tage später (Sonntag, 20:45 Uhr im Liveticker) steigt in Dortmund das Rückspiel. Der Sieger qualifiziert sich nicht nur für das Final Four, sondern wird das Mini-Turnier im Juni auch ausrichten.

Nagelsmann hat dem lange belächelten Wettbewerb schon früh eine besondere Bedeutung beigemessen, das Ziel ist der Titelgewinn. Dafür müssen zunächst aber die Italiener geschlagen werden, die zuletzt zweimal in Folge das Finalturnier der Nations League erreichten.

Gegen die "Azzurri" muss Nagelsmann unter anderem auf die beiden verletzten Leistungsträger Florian Wirtz und Kai Havertz verzichten, andere Spieler befinden sich aktuell in einer Formdelle. Manch einer reist jedoch mit einem absoluten Hochgefühl aus dem Klub-Alltag zum DFB-Team.

ran macht den Formcheck: Welche Nationalspieler sind gut drauf? Und wer hat derzeit eher zu kämpfen?