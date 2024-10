DFB-Team: Serge Gnabrys Rückkehr ist ein deutliches Zeichen von Julian Nagelsmann - ein Kommentar

An den ersten fünf Bundesliga-Spieltagen startete Gnabry vier Mal für den deutschen Meister, neben zwei Vorlagen gelangen ihm auch zwei Treffer. Von allen Deutschen in der Bundesliga haben nur Florian Wirtz, Karim Adeyemi und Marius Bülter mehr Scorerpunkte als der Linksaußen.

Bei den kommenden Länderspielen gegen Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober ( ab 21 Uhr im Liveticker ) und die Niederlande am 14. Oktober ( ab 21 Uhr im Liveticker ) hat sich Nagelsmann entschieden, Gnabry wieder mitzunehmen. Die Zahlen bestärken ihn darin.

Der Flügelstürmer des FC Bayern München machte sein letztes Länderspiel im November 2023 - eine peinliche 0:2-Pleite in Österreich. Danach kündigte Julian Nagelsmann an, radikale Veränderungen vorzunehmen. Sowohl im Kader, als auch in seiner Herangehensweise.

So sorgten die Namen Janis Blaswich und Tim Kleindienst für Aufsehen und Überraschung. Nur unwesentlich weniger überraschend war jedoch die Nominierung von Serge Gnabry . So überraschend sie war, so verdient war sie auch!

So drastisch und richtig Nagelsmanns Mini-Reform in der Nationalmannschaft im Frühjahr war, so richtig ist es auch, entsprechende Spieler bei Formstärke wieder ins Nationalteam zurückzuholen.

Gnabry und er kennen sich aus ihrer Zeit beim FC Bayern gut. In 107 Spielen, die der Außenstürmer unter Nagelsmann machte, sammelte er satte 67 Scorer. Der Bundestrainer weiß, was er an Gnabry hat - und Gnabry weiß wiederum, was er am Bundestrainer hat. Die Rückkehr ist daher nur sinnvoll und logisch, jetzt wo er wieder in Form ist.