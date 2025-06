Joshua Kimmich (Kapitän Deutschland): "Wenn man die erste Halbzeit sieht, müssen wir nach sechs Minuten schon 3:0 führen. Dann gehen wir unglücklich mit 0:1 in die Pause und sind dann etwas ungeduldig geworden, haben die Struktur verloren und dadurch einen Konter nach dem nächsten gefangen. Das ist dann natürlich für die Franzosen ein leichtes Spiel. Wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, hatten die Franzosen gar keinen Bock, zu gewinnen - und gewinnen dann aber trotzdem. In der ersten Halbzeit hat man heute schon gesehen, dass wir eine Reaktion zeigen wollten und haben unsere Chancen aber nicht genutzt."

Die deutsche Nationalmannschaft hat am Sonntagnachmittag das Spiel um Platz 3 in der UEFA Nations League in Stuttgart mit 0:2 (0:1) gegen Frankreich verloren.

Julian Nagelsmann (Bundestrainer Deutschland): "Wenn man die Chancen und Spielanlage sieht, war Frankreichs Sieg nicht verdient. Ich habe heute in allen Facetten in der ersten Halbzeit wieder mehr unsere Mannschaft gesehen. Aufgrund unserer Chancen hätten wir in Führung gehen müssen, aber den Ball über die Linie drücken, müssen wir schon selbst machen. Unsere Offensivspieler wie Karim Adeyemi und Nick Woltemade müssen auf dem Niveau noch reifen, die Abschlussqualität bei uns war heute leider nicht gut. Wichtig ist, dass wir Chancen erspielen, aber wir müssen sie auch machen."

Lothar Matthäus (TV-Experte): "Eine gute Halbzeit - nämlich die erste heute - reicht mir nicht. In der ersten Halbzeit hat man überragend gespielt, da hätte Deutschland klar in Führung gehen müssen. Das Tor für Frankreich kurz vor der Pause hat ihnen dann in die Karten gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nicht mehr so aggressiv, haben viel zugelassen. Daher ist Frankreichs Sieg aufgrund der zweiten Halbzeit gar nicht mal so unverdient. Man sollte aus deutscher Sicht mit Blick auf die WM 2026 jetzt nicht sagen, man habe noch ein Jahr Zeit."