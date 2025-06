In der Nations League hat die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Platz drei gegen Frankreich verloren. ran zeigt die Noten der DFB-Stars. Aus Stuttgart berichtet Tobias Hlusiak Die deutsche Nationalmannschaft hat das Spiel um Platz drei in der UEFA Nations League gegen Frankreich verloren. Trotz zahlreicher guter Chancen unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann mit 0:2 (0:1). Gerade in der zweiten Halbzeit konnte sich das deutsche Team immer wieder beim herausragenden Torwart Marc-Andre ter Stegen bedanken, der zahlreiche Weltklasse-Paraden zeigte. Ansonsten aber konnte kaum ein Spieler glänzen. ran zeigt die Noten der DFB-Stars.

Marc-Andre ter Stegen Macht sein zweites Länderspiel nach langer Pause. Erstmals nach 21 Minuten gefordert, als er einen Schuss von Cherki entschärft. Sekunden später fliegt er sehenswert gegen Bades Kopfball. Bei Mbappes Treffer kurz vor der Pause ohne Chance. Nach der Pause immer wieder im Blickpunkt, weil sich Räume für die Franzosen öffnen. Super Paraden gegen Thuram (70.), Doue (74.) und Mbappes Super-Volley (79.). ran-Note: 1

Joshua Kimmich Der Kapitän agiert in seinem 101. Länderspiel lange solide, bis er kurz vor der Pause einen entscheidenden Fehler macht. Steht vor dem französischen Führungstor komplett falsch - geht auf ihn. Läuft dann immer wieder Löcher bei Kontern von Mbappe und Co. zu, bis er nach Kehrers Einwechslung ins zentrale Mittelfeld wechselt. ran-Note: 4

Jonathan Tah Diesmal an der Seite Kochs in einer Viererkette aufgeboten und lange deutlich stabiler unterwegs als noch gegen Portugal - was allerdings auch zu erwarten war. Unterbindet besonders in der Anfangsphase eine gegnerische Kontersituation durch kluges Stellungsspiel. Dazu mit guten Pässen durch die französischen Linien. In der zweiten Halbzeit verliert Tah dann mehr und mehr den Zugriff auf das Spiel. So kein Abwehrchef. ran-Note: 4

Robin Koch Erhält den Vorzug vor Dortmunds Waldemar Anton und steht zum dritten Mal in den vergangenen fünf Länderspielen in der Startformation. Hat Glück, dass sein Befreiungsschlag gegen Kolo Muani nicht zu einem Elfmeter führt (17.). Besonders in der zweiten Hälfte oft letzte Bastion gegen die heranstürmenden französischen Stürmer, hier immer wieder im Glück. Vor dem zweiten Gegentreffer legt er dann Mbappe den Ball in den Lauf. Unglücklicher Auftritt. ran-Note: 5

David Raum Darf sich auf der linken Seite zeigen, nachdem Mittelstädt und Gosens im ersten Spiel nicht überzeugt hatten. Lässt lange nicht viel zu. Fällt erstmals auf, als er sich Gelb für ein taktisches Foul abholt (29.). Einige gute Vorstöße mit Hereingaben, die deutlich gefährlicher sind, als alles, was gegen Portugal in den Strafraum segelte. Auf die deutsche Seite kann aber auch der Leipziger das Spiel nicht ziehen. ran-Note: 4

Pascal Groß Gutes Spiel des Dortmunders, der das Spiel in der Zentrale an sich zieht. Stark im Zweikampf und immer wieder mit blitzgescheiten Ideen im Angriffsspiel der DFB-Elf. Sein Traumpass ermöglicht den zurückgenommenen Adeyemi-Elfer (31.). Den Unterschied kann aber auch Groß nicht machen. Einige eigene Abschlüsse des Mittelfeldspielers landen im starken Block des Gegners. Nach 73 Minuten macht er Platz für Kehrer. ran-Note: 3

Leon Goretzka Läuft sich die Lunge aus dem Leib und wirft sich in jeden freien Ball. Kämpferisch ein unumstrittener Anführer. Dafür fehlen ihm hier und da ein paar Meter, um seine Stärken im gegnerischen Strafraum voll auszuleben. Der Münchner ist aber wieder ganz nah dran an der DFB-Stammelf. ran-Note: 3

Florian Wirtz Der Noch-Leverkusener ist umtriebig, macht viele Wege und prägt die Partie besonders in der ersten halben Stunde mit einigen kreativen Momenten. Sein Pfostenschuss in Minute 36 steht wie bezeichnend für die sehr schwache Chancenverwertung des deutschen Teams. Danach kippt das Spiel in Richtung der Franzosen, ohne dass Wirtz effektiv gegensteuern kann. ran-Note: 4

Karim Adeyemi Der Dortmunder hat einen ganz starken Start ins Spiel und stellt die Franzosen mit blitzschnellen Tiefenläufen vor einige Probleme. Vergibt eine Riesenchance nach sechs Minuten und ist mittendrin im deutschen Angriffswirbel. Holt nach einer halben Stunde einen Elfer heraus - der VAR aber erkennt seine Schwalbe. Das ist der Bruch in Adeyemis Spiel. Verstolpert in der Folge viele Bälle und kommt nicht mehr auf die Füße. Zehn Minuten vor Schluss vom Bundestrainer erlöst. ran-Note: 4

Nick Woltemade Zweites Länderspiel, zweiter Länderspieleinsatz. Der Stuttgarter rückt aus der Sturmmitte auf die "Zehn". Dort gut ins Spiel eingebunden und fast immer beteiligt, wenn die deutsche Elf gefährlich kombiniert. Der 23-Jährige muss nach zwei Minuten sein erstes Tor für die A-Elf machen. Auch kurz vor der Pause lässt er einen aus. Lässt Tchouameni bei der Flanke zum Mbappe-Tor etwas zu viel Platz. Nach 45 Minuten ist für Woltemade Schluss. Nun gilt seine Konzentration der U21-EM in der Slowakei. ran-Note: 3

Niclas Füllkrug Bekommt den Startplatz auf der "Neun" und haut sich über 90 Minuten voll rein. Immer wieder mit dem Rücken zum Gegenspieler gesucht, legt der 32-Jährige stark auf seine Kollegen ab. Super Steckpass zu Woltemade (2.), allerdings ohne eigenen Hundertprozenter. Immer wieder versanden aussichtsreiche Situationen und werden nur zu Halbchancen. ran-Note: 4

Deniz Undav Ersetzt Woltemade zur zweiten Halbzeit und darf vor heimischem Publikum vorspielen. Braucht acht Minuten, um den Ball im französischen Tor unterzubringen. Wegen eines vorhergegangenen Fouls schreitet aber der VAR ein. Schwimmt danach mit. ran-Note: 4

Tom Bischof Der Bald-Münchner feiert sein Debüt für die A-Nationalmannschaft, als er nach 65 Minuten seinen zukünftigen Mannschaftskollegen Leon Goretzka ersetzt. Zeigt in Ansätzen, dass er in Zukunft ein größerer Teil dieser Mannschaft sein kann. ran-Note: 3

Maximilian Mittelstädt Auch der dritte Stuttgarter darf noch für 25 Minuten mitmachen und geht für Raum auf die gewohnte linke Seite. Wie schon gegen Portugal sind seine Flanken nicht genau genug. Daran muss er arbeiten. ran-Note: 4

Thilo Kehrer Der Wahl-Franzose besetzt für die Schlussphase die rechte Abwehrseite und schiebt Kimmich in die Mitte. Kann gegen die konternden Franzosen aber nichts ausrichten und auch nach vorn bleibt er ohne Wirkung. ran-Note: 4