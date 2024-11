Kylian Mbappe droht nächster Rückschlag - degradiert Deschamps Frankreichs Superstar?

Entgegen erster Vermutungen fehlte Mbappe in den Nations-League-Partien gegen Israel und Italien nicht aufgrund einer Verletzung - Deschamps verzichtete absichtlich auf den Noch-Kapitän.

Wie aus einem Bericht der französischen Sportzeitung "L'Equipe" hervorgeht, zieht Deschamps es ernsthaft in Betracht, Mbappe als Kapitän der französischen Nationalmannschaft abzusetzen.

Es ist Sand im Getriebe der französischen Fußball-Nationalmannschaft. Zumindest was das Zwischenmenschliche anbelangt, stimmt es derzeit bei der L'Equipe Tricolore nicht.

Wird Kante Mbappes Nachfolger?

In Mbappes Heimat wird - unter anderem von der "L'Equipe" - spekuliert, dass der Offensiv-Star ein mentales Problem habe. Zurzeit befindet sich der 25-Jährige in einem nie dagewesenen Formtief - sowohl in Madrid als auch bei der Nationalmannschaft.

Sollte es tatsächlich zur Ablösung Mbappes als Frankreich-Kapitän kommen, stünden laut Bericht mehrere Optionen bereit. Demnach gehören Aurelien Tchouameni (Real Madrid), N'Golo Kante (Al-Ittihad) und Ibrahima Konate (FC Liverpool) zur engeren Auswahl.