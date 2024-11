DFB-Erkenntnisse: Musiala und Wirtz? Nagelsmann muss 2025 ein großes Problem lösen

"Es ist ein guter Weg, ich bin unglaublich zufrieden. Wenn wir 2025 genau so angehen wie wir 2024 bestritten haben, werden wir 2026 deutlich präparierter sein als wir es 2024 waren", sagte Nagelsmann deswegen nach dem 1:1 (0:0) in Ungarn etwas kryptisch.

Mit dem ganz großen Titel klappte es bei der Heim-EM im Sommer zwar nicht, das Turnier taugt aber – wie das gesamte Jahr - als ideale Vorbereitung auf die nahe Zukunft, in der schon im übernächsten Sommer ein großes Ziel erreicht werden soll.

Julian Nagelsmann hat die Nationalmannschaft wieder flott gemacht. Im Jahr 2024 sammelte der Bundestrainer mit seinem Team zehn Siege in 15 Spielen ein.

Die deutsche Nationalmannschaft verpasst in Ungarn zwar unglücklich den elften Sieg des Jahres. Trotzdem geht 2024 als ein erfolgreiches Jahr in die DFB-Geschichte ein. Es liefert jede Menge Erkenntnisse. ran hat sie aufgeschrieben.

Die Mannschaft selbst erkennt den eigenen Steigerungsprozess im Verhalten der Kontrahenten: "So wie die sich nach einem Unentschieden gefreut haben, das spricht schon für uns", meinte Jamal Musiala nach dem Jahresabschluss in Budapest.

Was zum Ende des vergangenen Jahres noch wie eine Utopie anmutete, ist schon 365 Tage später Realität. Die deutsche Nationalmannschaft gehört wieder zur erweiterten Weltklasse. Die Lücke wurde geschlossen. Blenden lassen darf man sich von klaren Siegen gegen Nationen wie Bosnien und Herzegowina aber nicht, weiß auch der Bundestrainer.

Nagelsmann ist die Idealbesetzung für den Umbruch

Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Jahres ist, dass man bei der Trainerwahl goldrichtig lag. Nagelsmann ist der perfekte Mann für den Job.

Er hat dem DFB-Team in etwas mehr als einem Jahr seit seiner Inthronisierung wieder ein angemessenes Gesicht gegeben – sowohl durch die Art von Fußball, die er spielen lässt, als auch durch starke Statements zu gesellschaftlich relevanten Themen.

Der 37-Jährige hat sich selbst und das Team klar positioniert. Die Fans danken es ihm, kommen wieder zahlreich zu den Spielen. Es herrscht Aufbruchstimmung.

Auch nach der EM und den Abschieden von Legenden wie Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos und Ilkay Gündogan, die jeder für sich einen Bruch hätten bedeuten können, setzt sich dies fort. Nagelsmann hat die richtige Ansprache, zog so seine Spieler in den Bann. Diese folgen ihm, weil er hält, was er verspricht.

Die Reaktivierung von Kroos, Neuer und Co. mit Blick auf die EM ergab Sinn, genau wie das Bauen auf die, die lange auf ihre Chance gewartet hatten. Das Leistungsprinzip greift wieder. Wer im Verein gut performt, hat eine realistische Chance berufen zu werden. Das ist viel wert.