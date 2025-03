Nations League: Deutschland vor Duell mit Italien - Aufstellungspuzzle für Nagelsmann

Die deutsche Nationalmannschaft schlägt sich vor dem Doppel-Duell mit Italien mit Personalsorgen herum. Es bieten sich jede Menge Chancen für Spieler aus der "zweiten Reihe".

Vom DFB-Team aus Mailand berichtet Tobias Hlusiak

Wegen vieler Ausfälle ist Bundestrainer Julian Nagelsmann im Hinspiel des Nations-League-Viertelfinals im Mailänder Guiseppe-meazza-Stadion (ab 20:45 Uhr im Liveticker) als Improvisationskünstler gefragt.

Trotzdem geht der 37-Jährige gewohnt selbstbewusst in die Partie.

"Wir wollen gerne die Nations League gewinnen", sagte er, "aber ich will nicht respektlos sein, wir haben einen starken Gegner." Gegen den er nach all den Mythen und Legenden aus der Vergangenheit eine "eigene Geschichte schreiben" will.

Dabei helfen soll ein gelernter Ansatz. Taktik und Anspruch an das eigene Spiel sollen die selben bleiben, auch wenn einige Schlüsselspieler nicht zur Verfügung stehen.

"Wir werden unsere Herangehensweise nicht ändern, sondern attackieren und auch nach vorne spielen", verriet Nagelsmann.

Gelingen soll dies aus einer starken defensiven Grundordnung heraus.