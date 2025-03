Am Sonntagabend empfängt die deutsche Nationalmannschaft in Dortmund Italien zum Nations-League-Rückspiel. Fans, die früh anreisen, können sich auf eine besondere Aktion freuen.

Nach dem 2:1-Sieg im Hinspiel von Mailand hält die deutsche Nationalmannschaft im Nations-League-Duell mit Italien alle Trümpfe in der Hand. Am Sonntagabend (ab 20:45 Uhr im Liveticker) steigt das Viertelfinal-Rückspiel in Dortmund.

Das Stadion öffnet dabei ausnahmsweise bereits zweieinhalb Stunden vor Anpfiff, also um 18:15 Uhr. Grund ist ein erwartetes Verkehrschaos aufgrund mehrerer parallel stattfindender Veranstaltungen in der Nähe des Signal Iduna Parks.

Damit die Fans tatsächlich auch früher anreisen, bietet der DFB eine besondere Aktion an. Denn in der ersten halben Stunde nach Stadionöffnung wird es eine "Happy Hour" geben. An jedem Stadionkiosk gilt ein Rabatt von 19,09 Prozent auf alle Speisen und Getränke, also auch auf das Bier.