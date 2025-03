Dabei zeigte das DFB-Team zwei Gesichter. In der ersten Hälfte spielte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zeitweise wie vom anderen Stern und dominierte die Italiener nach Strich und Faden. In der zweiten Halbzeit funktionierte hingegen kaum noch etwas, während die "Squadra Azzurra" ihre Ehre wiederherstellte.

Nach einer wilden Achterbahnfahrt steht die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal im Final Four der Nations League . Im Viertelfinal-Rückspiel gegen Italien stand nach 90 Minuten ein 3:3 (3:0) zu Buche, das nach dem 2:1-Sieg in Mailand zum Weiterkommen genügte.

Deutschland steht nach einem Krimi im Final Four der Nations League. Die Presse in Italien rechnet gnadenlos mit der eigenen Mannschaft ab.

"FAZ": "Trotz Kontrollverlusts ins Halbfinale - In einem Fußballthriller kämpfen Deutschland und Italien um den Einzug ins Final Four der Nations League. Das DFB-Team verspielt einen Drei-Tore-Vorsprung und muss zittern, darf am Ende aber trotzdem jubeln."

"Corriere dello Sport": "Italien, was für eine Schande - Spalletti freut sich über eine packende zweite Halbzeit, aber Deutschland zieht ins Halbfinale ein"

"Corriere della Sera": "Italiens Comeback reicht nicht - Unser Fußball ist bescheiden. Es gibt zwei Italien in der verrückten Nacht in Westfalen. Die entmutigende erste Halbzeit, in der wir von Deutschland überwältigt und gedemütigt wurden, und die kämpferische und mutige zweite Halbzeit. Das Ergebnis ist ein stolzes und wütendes Unentschieden, das nicht zum Erreichen des Finales der Nations League reicht und Spalletti zutiefst nachdenken lassen muss. Der Plan des Trainers scheitert kläglich."

"La Repubblica": "Donnarumma, was für ein Idiot: Er protestiert beim Schiedsrichter und Musiala trifft ins leere Tor"

"La Stampa": "Die Ehre ist gerettet, aber die Probleme bleiben bestehen. Das Comeback der Azzurri in Dortmund vermeidet die schlimmste Prüfung für Spallettis Nationalmannschaft und verschiebt jegliche Art von Reflexion auf Juni. In Norwegen hingegen wird es am 6. Juni bereits ein Entscheidungsspiel sein und kein einziger Fehltritt wird erlaubt sein, ganz zu schweigen von der Blamage des zweiten Gegentors, das Deutschland durch einen beispiellosen Fehler in der Abwehr zugestanden wurde."