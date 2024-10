Deutschland führt damit die Tabelle mit zehn Punkten vor den Niederländern und Ungarn (jeweils fünf Zähler) an. Am Tabellenende liegt Bosnien-Herzegowina mit nur einem Punkt.

Durch den Treffer von Jamie Leweling (64.) und den damit verbundenen 1:0 (0:0)-Sieg in der Münchner Allianz Arena gelang dies dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auch - erstmals in der noch kurzen Nations-League-Historie.

In der Nations League A qualifizieren sich jeweils die Gruppen-Ersten und Gruppen-Zweiten für das Viertelfinale. Zwar hat Deutschland "nur" fünf Zähler Vorsprung auf die Niederlande und auf Ungarn, jedoch treffen die beiden Verfolger am 11. November direkt aufeinander. Demnach können nicht beide Nationen zu Deutschland aufschließen, sondern maximal einer.

In den beiden ausstehenden Begegnungen der Vorrunde in der Nations League trifft Deutschland am 16. November in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina (ab 20:45 Uhr im Liveticker) und am 19. November auswärts auf Ungarn (ab 20:45 Uhr im Liveticker) . Wenn Deutschland noch eine der beiden Partien gewinnen sollte, ist der Gruppensieg fix.

In den bisherigen Auflagen der Nations League hatten sich die Gruppensieger direkt für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Dies ist in der Ausgabe 2024/25 anders.

Vinicius Junior (Real Madrid) Außerdem gilt es als fraglich, ob Vinicius, der noch bis 2027 an die Königlichen gebunden ist, schon im Alter von 24 Jahren dem Lockruf des Geldes folgen wollen wird. Das Angebot soll es allerdings in sich haben. In der Wüste könnte der Brasilianer wohl mit einem sagenhaften Jahresgehalt von 200 Millionen Euro rechnen. Für das Abgangsszenario bringt "El Chiringuito" schon einen Star-Nachfolger ins Spiel: Barca-Flirt und Bilbao-Juwel Nico Williams.

Vinicius Junior (Real Madrid) Saudi-Arabien möchte seinen Traum vom nächsten Mega-Star in der heimischen Liga wohl nicht so schnell aufgeben. In der Fußball-Show "El Chiringuito" war nun von einer Offerte in Höhe von 500 Millionen Euro die Rede.. Laut Bericht wird Real jedoch erst ins Grübeln kommen, wenn ein Verein bereit sein wird, die vereinbarte Ausstiegsklausel zu ziehen - diese beläuft sich Medienberichten zufolge auf rund eine Milliarde Euro ...

Ansu Fati, Ferran Torres und Ronald Araujo (FC Barcelona) Eigentlich galt der Uruguayer (im Bild) als Eckpfeiler der Zukunft, zögert aber offenbar bei einer Verlängerung seines bis 2026 laufenden Vertrages. In den vergangenen Monaten wurde auch dem FC Bayern immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Lösen die Münchner so ihr Innenverteidiger-Problem?

Samuele Ricci (FC Turin) ... als passstarker Mittelfeldspieler, der den Ball auch mit guten Dribblings behaupten kann. Somit würde er ins Beuteschema von City-Coach Pep Guardiola passen. In der Vergangenheit wurde Ricci bereits mit einem möglichen Wechsel zu Real Madrid und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Ein Wechsel nach Manchester würde frühestens im Januar infrage kommen.

Samuele Ricci (FC Turin) Der erst 23-jährige Italiener gilt als großes Talent. Folgt nun der nächste Karriereschritt? Wie "The Guardian" berichtet, soll Ricci bei Manchester City weit oben auf dem Wunschzettel stehen. Die "Skyblues" sollen den defensiven Mittelfeldspieler als Ersatz für Stammkraft Rodri in Betracht ziehen. Der Spanier fällt mit einem Kreuzbandriss bis zum Saisonende aus. Ricci gilt ...

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Marseille befindet sich in der guten Situation, dass Greenwood bis 2029 Vertrag hat. Der Engländer soll sich zudem wohl in seiner neuen Wahl-Heimat fühlen, in der er - zumindest von einigen - mit offenen Armen empfangen wurde. Greenwood hat nach seiner Anklage (u.a. wegen versuchter Vergewaltigung) in England einen schweren Stand, selbst als diese fallen gelassen wurde.

Mason Greenwood (Olympique Marseille) Die Katalanen sollen dem "Sun"-Bericht zufolge bereit sein, 72 Millionen Euro für den Ex-United-Star zu bieten, seien mit ihrem Interesse aber nicht alleine. Atletico Madrid und PSG sollen ebenfalls ein genaueres Auge auf Greenwood geworfen haben, der in der laufenden Saison fünf Tore in sechs Spielen erzielt hat.

Paul Pogba (Juventus Turin) Seit über einem Jahr hat Paul Pogba kein Spiel mehr bestritten! Der Weltmeister von 2018 ist wegen der Einnahme eines in Italien verbotenen Nahrungsergänzungsmittels noch bis März 2025 gesperrt. Nun soll langsam Klarheit über die Zukunft des 31-Jährigen herrschen. Laut französischen Medienberichten sind Pogba und sein Noch-Arbeitgeber Juventus Turin in Gesprächen um eine einvernehmliche Vertragsauflösung.

Harry Maguire (Manchester United) Da Harry Maguire in den Plänen von ManUnited keine Rolle mehr spielt, dürfte laut "Daily Star" ein Verkauf im Januar 2025 angestrebt werden. Der Vertrag des 31-Jährigen endet im Sommer 2025 und so würde noch etwas Ablöse generiert. Dem Bericht nach sei Ex-Kapitän Maguire verhältnismäßig günstig zu haben - für nur zwölf Millionen Euro Ablöse. Der Engländer war bei seinem Transfer von Leicester nach Manchester 2019 mit 87,4 Millionen Euro der zu diesem Zeitpunkt teuerste Innenverteidiger der Welt.

Pep Guardiola (Manchester City) Wie "The Times" berichtet, peilt der englische Fußballverband FA bei der Nationaltrainer-Suche nun wohl die Königslösung an: Pep Guardiola. Dem Bericht nach hat die FA den ManCity-Coach mittlerweile kontaktiert. Dieser werde demnach in Kürze über seine persönliche Zukunft entscheiden. Guardiolas Vertrag bei ManCity endet im Sommer 2025. Schon länger halten sich Gerüchte, Guardiola werde diesen nicht verlängern.

Mögliche Deutschland-Gegner: Diese Teams sind auf Kurs K.o.-Phase

Bislang ist Deutschland das einzige Team, das schon fix für das Viertelfinale qualifiziert ist. In Gruppe 1 haben Portugal (9 Punkte) und Kroatien (6) beste Chancen - hier steht jedoch erst an diesem Dienstagabend der vierte Gruppen-Spieltag an. In Gruppe 2 sind Italien (10) und Frankreich (9) klar auf Kurs, jedoch könnte Belgien (4) mit zwei Siegen noch an einem der beiden Teams vorbeiziehen.

In der Deutschland-Gruppe kämpfen die Niederlande und Ungarn (jeweils 5) Kopf-an-Kopf um das zweite Ticket. In Gruppe 4 sind Spanien (7) und Dänemark (6) an der Spitze, jedoch hat auch Serbien (4) noch realistische Chancen. Diese Gruppe bestreitet ihren vierten Spieltag erst an diesem Dienstagabend.

Stand heute würde Deutschland auf Kroatien, Frankreich oder Dänemark treffen.

Vize-Europameister England ist nur in der Nations League B vertreten und demnach kein möglicher Deutschland-Gegner und kein Anwärter auf den Nations-League-Titel.