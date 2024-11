Die DFB-Elf hat sich in der Gruppe A3 der Nations League vorzeitig den Gruppensieg gesichert. ran erklärt, auf wen die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale treffen kann. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht bereits vor dem abschließenden Spiel in der Nations League in Ungarn (Di., 20:45 Uhr im Liveticker) als Gruppensieger fest. Durch den 7:0 (0:0)-Sieg in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina unterstrich das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Ausnahmeform und dürfte in dieser Verfassung auch in der K.-o.-Runde ein Mitfavorit sein. Auf wen könnte Deutschland im Viertelfinale treffen? ran liefert die wichtigsten Informationen. Streber überall! Die Noten zur DFB-Gala gegen Bosnien

Nations League: Darum steht Deutschland bereits als Gruppensieger fest Vier Siege und ein Remis nach fünf Spieltagen sind eine Hausnummer. Jene 13 Punkte sind fünf mehr, als die Niederlande bislang einfahren konnten. Damit kann "Oranje" im letzten verbleibenden Gruppenspiel nicht mehr an der deutschen Mannschaft vorbeiziehen, selbst wenn das DFB-Team in Ungarn verlieren und die Elftal gleichzeitig in Bosnien gewinnen sollte.

So geht es für Deutschland nach der Gruppenphase weiter In den bisherigen Auflagen der Nations League hatten sich die Gruppensieger direkt für das Final-Four-Turnier qualifiziert. Dies ist in der Ausgabe 2024/25 anders. Erstmals wird die Nations League eine zusätzliche K.-o.-Runde bzw. ein Viertelfinale mit Hin- und Rückspiel abhalten, bei dem also auch die Zweitplatzierten der Liga A mitmischen. Es spielt immer ein Gruppen-Erster gegen einen Gruppen-Zweiten. Ersterer hat das Heimrecht im Rückspiel. Die Auslosung erfolgt am Freitag, dem 22. November, also drei Tage nach den letzten Gruppenspielen. Die Viertelfinal-Partien sollen zwischen dem 20. und 25. März stattfinden.

Mögliche Deutschland-Gegner in der Nations League: Diese Teams sind auf Kurs K.o.-Phase Nach den Oktober-Länderspielen waren Deutschland und Spanien die einzigen Teams, die schon fix für das Viertelfinale qualifiziert waren. Inzwischen stehen deutlich mehr Viertelfinalisten fest. So haben in der deutschen Gruppe auch die Niederlande ihr Ticket für die K.-o.-Runde sicher, allerdings definitiv nur als Gruppenzweiter. Zu einem erneuten Duell wird es jedoch zumindest im Viertelfinale nicht kommen, die jeweils zwei Nationen aus ein und derselben Gruppe können nicht gegeneinander gelost werden. Aus Gruppe A1 könnte hingegen Kroatien sehr wohl ein möglicher Viertelfinal-Gegner für die deutsche Mannschaft sein. Den Kroaten genügte im abschließenden Gruppenspiel gegen die bereits als Gruppensieger feststehenden Portugiesen ein 1:1, um den zweiten Platz zu festigen. Sollte der Gegner aus Gruppe A2 kommen, würde die deutsche Nationalmannschaft auf Italien treffen. Die "Squadra Azzura" verlor das direkte Duell gegen Frankreich mit 1:3 und rutschte noch auf den zweiten Platz ab. In Gruppe A4 stand Spanien als Gruppensieger bereits fest, den zweiten Platz sicherte sich Dänemark. Ein 0:0 im direkten Duell um Platz zwei in Serbien reichte den Dänen, um sich das Balkan-Team vom Hals zu halten. Deutschlands mögliche Viertelfinal-Gegner im Überblick: Kroatien

Italien

Dänemark

