Die englische Fußball-Nationalmannschaft hat der personellen Absagewelle getrotzt und den direkten Aufstieg in die A-Liga der Nations League in der eigenen Hand.

Die zukünftige Mannschaft des deutschen Teammanagers Thomas Tuchel gewann am Donnerstagabend 3:0 (1:0) in Griechenland. Mit zwölf Zählern kletterten die Engländer damit an den punktgleichen Griechen vorbei auf Platz eins.

Stürmer Ollie Watkins (7.), der von Interimstrainer Lee Carsley überraschend den Vorzug vor Bayern-Star Harry Kane erhielt, brachte die Gäste in Führung. In der Schlussphase sorgten ein Eigentor von Griechenlands Torwart Odisseas Vlachodimos (78.) und ein Treffer mit der Hacke von Curtis Jones (83.) für die Entscheidung.

Damit geht es am letzten Spieltag der Gruppe B2 in einem Fernduell um Platz eins. England trifft am Sonntag auf den alten Rivalen Irland, Griechenland muss nach Finnland.