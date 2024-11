Dass Thomas Tuchel seinen Dienst bei der englischen Nationalmannschaft noch nicht angetreten hat, sorgt im Land für Zorn. Harry Kane nimmt dagegen seine Teamkollegen in die Pflicht.

Im Mutterland des Fußballs sorgt die verspätete Ankunft von Thomas Tuchel, der Mitte Oktober als Nachfolger von Gareth Southgate präsentiert wurde, aber erst zum neuen Jahr seine Arbeit aufnimmt, in den vergangenen Tagen für Unruhe.

"Ein Witz", ein "einziges Chaos", eine "Farce", hatte die für ihren rauen Ton bekannte englische Presse gewettert. Die vielen Absagen werden mit der laufenden Übergangsphase vor Tuchels Arbeitsbeginn in Zusammenhang gebracht.

Aktuell betreut Lee Carsley als Interimstrainer noch die englische Mannschaft. Tuchel hatte zur Bedingung gemacht, erst am 1. Januar mit seinem Dienst zu beginnen.

Die Partien gegen die Griechen und Iren sind für England keineswegs unbedeutend. Der Weltmeister von 1966 kämpft in Gruppe B2 noch um den Aufstieg in die A-Liga. Vor den abschließenden zwei Spieltagen liegen die "Three Lions" (9 Punkte) hinter Griechenland (12) nur auf dem zweiten Platz, mit dem der Favorit den Umweg über die Playoffs gehen müsste.