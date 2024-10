Thomas Tuchel: Offiziell! Ex-Bayern-Trainer übernimmt die Three Lions

Tuchel ist erst der dritte ausländische Trainer, der die Three Lions übernimmt. Er folgt auf Sven-Göran Eriksson (2001 bis 2006) und Fabio Capello (2007 bis 2012).

Eine Ablösesumme wird wohl nicht fällig, obwohl Tuchels Arbeitspapier beim FC Bayern noch bis 2025 gültig ist. Dafür soll der Verband in Sachen Salär umgerechnet zwischen 5,4 und sechs Millionen Euro bezahlen.

Der ehemalige Bayern-Coach tritt damit die Nachfolge von Lee Carsley an, der das Team seit dem Abschied von Gareth Southgate betreut hatte. Zuvor galt City-Trainer Pep Guardiola als Wunschlösung, doch die Skyblues sind einem Bericht von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge zuversichtlich, dass der Spanier in Manchester bleibt.

Thomas Tuchel wird neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft. Das bestätigt der englische Verband. Der Vertrag des Welttrainers des Jahres 2021 beginnt am 1. Januar 2025. Über die Vertragslänge wurden keine Angaben gemacht. "Sky" berichtete zuletzt von einem bis zur WM 2026 datierten Vertrag.

Als Co-Trainer wird dabei ein alter Bekannter Tuchels agieren. Gemeinsam mit dem in Liverpool geborenen Anthony Barry trainierte Tuchel bereits beim FC Chelsea und in München. Zusammen gewannen sie die Champions League und eine deutsche Meisterschaft.

Und weiter: "Es ist nicht so, dass es ein großer Erfolg gewesen wäre. Er ist bei einigen Vereinen gekommen und gegangen. Ich bin sehr patriotisch, ich denke, wir sollten einen englischen Trainer haben, aber offensichtlich war die Auswahl sehr klein."

Thomas Tuchel verlässt München nach Horror-Saison

Tuchel war seit seiner Entlassung in München auf Jobsuche. Beide Parteien einigten sich im Februar auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit zum Saisonende. Der 51-Jährige feierte in der Isar-Metropole eine Meisterschaft und blieb in seiner ersten sowie zugleich einzigen vollständigen Saison titellos.

Erfolgreicher verliefen seine vorherigen Stationen. Borussia Dortmund führte Tuchel zum DFB-Pokalsieg, als PSG-Fußballlehrer gelangen unter anderem zwei Triumphe in der Ligue 1, ehe sich der FC Chelsea mit dem Ex-Mainzer schließlich in der Champions League durchsetzen konnte. Bald wird er voraussichtlich erstmals eine Nation trainieren.