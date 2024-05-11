2. Bundesliga: Fans von Schalke 04 und Hansa Rostock sorgen für Massenschlägerei

Vor dem Zweitliga-Spiel am Samstagnachmittag zwischen dem FC Schalke 04 und Hansa Rostock ist es zu einer Massenschlägerei beider Fan-Lager im Gelsenkirchener Nordsternpark gekommen.

Mehrere hundert Fans der beiden Zweitligisten FC Schalke 04 und Hansa Rostock, die am Samstagnachmittag in der Gelsenkirchener Veltins-Arena aufeinandertreffen (ab 13 Uhr im Liveticker), lieferten sich bereits Stunden vor dem Anstoß eine Massenschlägerei.

Wie die Polizei Gelsenkirchen bestätigte, kam es im Nordsternpark bereits um 5:20 Uhr morgens zu dem Vorfall. Dabei wurde laut Angaben der Beamten jedoch niemand festgenommen. Informationen über mögliche Verletzte gab es zunächst nicht.

Aus Sicherheitsgründen wurden vonseiten der Polizei schon vor dem Spiel Maßnahmen ergriffen. So ist der Gästebereich in der Veltins-Arena zur Hochsicherheitszone erklärt worden.

Bis zu 6.000 Hansa-Anhänger werden am Samstag in Gelsenkirchen erwartet, dem Klub von der Ostsee droht der Abstieg, zudem ist der Anhang der Rostocker dafür bekannt, durchaus mal zu Ausschreitungen zu neigen.

Im Dezember 2023 kam es etwa im Rahmen der Zweitliga-Begegnung zu Randalen der Hansa-Anhänger in Paderborn, wo der Gästebereich daraufhin ziemlich auseinandergenommen wurde.