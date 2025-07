Der FC Schalke eröffnet gegen Hertha BSC am 1. August eine Saison, die für S04 endlich wieder erfolgreich verlaufen soll. Sportdirektor Youri Mulder setzt dabei vor allem auf den neuen Trainer. Von Andreas Reiners und Bent Mildner Youri Mulder weiß, wie Schalke tickt. Was diesen speziellen Klub ausmacht. Wie die Fans Schalke leben und lieben. Und wie sehr Königsblau im Moment leidet. Was nicht einmal so sehr an der Tatsache liegt, dass S04 in die dritte Zweitliga-Saison in Serie geht. Sondern vor allem daran, welche Rolle der ebenso stolze wie chaotische Verein dort spielt. Schalke 04 gegen Hertha BSC im kostenlosen Livestream auf Joyn schauen

Die Plätze zehn und 14 waren es in den letzten beiden Jahren – viel zu wenig für die Ansprüche des Klubs. Weshalb die Sehnsucht nach Konstanz, nach Erfolg, riesig ist.

Und wie sich das für einen manchmal so widersprüchlichen Klub gehört, ist die Skepsis vor dem Auftaktspiel gegen Hertha BSC am 1. August groß. Die Vorfreude aber auch. Es kribbelt wieder.

FC Schalke: Das macht den Mythos aus Mulder bringt es auf den Punkt, als er im ran-Interview auf den Mythos Schalke angesprochen wird. "Emotionalität" gehöre dazu, "natürlich auch Familie, Zusammenhalt, solche Dinge", sagte der Schalker Sportdirektor. Doch das ist nicht alles. "Es ist vielleicht auch eine Art Traurigkeit, denn wir möchten natürlich mit der ganzen Familie, mit ganz Schalke wieder hoch, wieder Schritte nach vorne machen." Worauf sich der Niederländer aber in der Regel verlassen kann, ist die Leidensfähigkeit des Anhangs, kombiniert mit in fast schon an Selbstaufgabe grenzender Treue.

FC Schalke: Es knarzt im Gebälk Ja, zum Ende der vergangenen Saison krachte es zwischen Anhängern und Verein, auch die Spieler bekamen ihr Fett weg. Doch klar ist: Malocht die Mannschaft, kann sie sich der Unterstützung sicher sein. Und die ist auf Schalke immer noch ein Pfund. Dann kann die Arena eine mitentscheidende Wucht entwickeln. Doch davon war Schalke in der vergangenen Saison zu oft viel zu weit weg. Viel Krampf statt Kampf, dazu wenig sportlicher Glanz. Und zu wenig sportliche Kompetenz, so ein essenzieller Vorwurf an die Führung.

Mulder: Auf Schalke darf es langsam besser werden "Diese Kritik ist auch dafür da, damit es wieder besser wird. Und jetzt ist es auch langsam Zeit, dass es wieder besser wird", sagte Mulder. Dafür soll der neue Trainer Miron Muslic in Zusammenarbeit mit Mulder, Kaderplaner Ben Manga und dem neuen Sportvorstand Frank Baumann sorgen. Muslic wird nach inzwischen knapp fünf Wochen intensiver Vorbereitung bis zum Start gegen die Hertha personell noch ausmisten. Nikola Katic, Soufiane El-Faouzi und Rückkehrer Timo Becker sind für insgesamt 650.000 Euro Ablöse bislang gekommen, für 2,25 Millionen Euro wurden Derry Murkin, Paul Seguin, Lino Tempelmann, Emmanuel Gyamfi und Ron-Thorben Hoffmann verkauft, Steve Noode wurde verliehen, Trotzdem fasst der Kader immer noch 34 Mann.

Muslic auf Schalke: Das Profil schärfen Schalke befindet sich nun in einer Phase, in der sich der Trainer zeigen kann, in der er sein Profil schärft. Es wird einen Cut im Kader geben, während er seine Spielidee implementiert und die launische Mannschaft hinter sich und seinem Ansatz vereinen will. Man kann viel auf den Weg bringen, aber auch viel falsch machen. Eine sensible und hochinteressante Phase.

FC Schalke: Fans reagieren auf neuen Trainer "In sechs Monaten wieder weg!"

"Sein Führungsstil ist sehr direkt, er ist sehr nah an der Mannschaft. Seine Entscheidungen sind ganz klar", sagte Mulder über den Coach, dessen Verpflichtung viele rund um den Klub auch überrascht hatte. Mulder wiederum ist von den Qualitäten des neuen Trainers überzeugt. Manchmal erwischt er sich neben Muslic stehend dabei, wie er denkt, dass er gerne nochmal Spieler wäre. "Er bringt seine Spielidee auf eine klare Art und Weise rüber", so Mulder: "Immer sehr enthusiastisch, energisch, mit viel Energie auf dem Platz. Rhetorisch gut, in verschiedenen Sprachen, von Englisch zu Deutsch, dann zu Französisch."

Wird es unterhaltsam auf Schalke? Scheinbar gute Voraussetzungen. Wird es denn jetzt tatsächlich besser auf Schalke? Geht der Plan des Trainers auf, will S04 mit Vollgas-Fußball, hohem Pressing und einem aggressiven Anlaufen das Publikum wieder begeistern. Intensiv soll es unter dem Österreicher mit bosnischen Wurzeln werden, dabei endlich auch wieder unterhaltsam. "Wir nehmen uns vor, die Leute im Stadion etwas mehr zu verwöhnen. Mit Punkten, mit einem besseren Fußball, mit richtiger Action auf dem Platz", sagte Mulder. Wir denken, dass Miron genau der richtige Mann dafür ist, um eine Mannschaft so vorzubereiten." Und sollte sich in Kombination mit der Spielidee ein herausragender Teamgeist entwickeln, denkt Mulder, "dass wir besser abschneiden werden als die letzten zwei Jahre".

